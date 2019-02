In vier bis sechs Wochen dürfte der Höhepunkt an Erkrankungen erreicht sein. Kleine Kinder sind besonders betroffen.

Die Grippe kommt in Österreich langsam in Fahrt. So weit die schlechte Nachricht. Die Gute: Derzeit werden fast ausschließlich Influenza-A-Viren nachgewiesen. Diese entsprechen den in der Grippeimpfung enthaltenen Virusstämmen. Wer sich also vor der diesjährigen Grippesaison impfen ließ oder noch impfen lässt, ist vor der Krankheit geschützt.