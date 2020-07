Genetische Faktoren beeinflussen das Essverhalten und die Neigung zu Übergewicht. Das lässt sich aus Untersuchungen mit Zwillingen erkennen. Doch Gene sind kein Schicksal, dem man nicht entrinnen kann.

Eine kleine Nascherei am Vormittag, ein bisschen Schokolade am Nachmittag, ein Betthupferl nach dem Abendessen und vielleicht noch irgendwann ein Snack: Alles nicht so schlimm, könnte man denken, doch die kleinen Mahlzeiten zwischendurch haben es in sich. Sie bringen den ...