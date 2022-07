Hitze und Kälte: Wie nehmen wir Temperatur wahr?

Ist Frauen schneller kalt als Männern? Und dünnen schneller als dicken Menschen? Was macht der Klimawandel mit uns? Experten antworten.

Angesichts der Rekordhitze scheint es weit weg: Aber im heurigen Winter könnten manche von uns im Büro frieren. Am Mittwoch hat die EU im Gasnotfallplan vorgeschlagen, Büros und öffentliche Gebäude künftig nur bis maximal 19 Grad zu heizen und Klimaanlagen auf nicht weniger als 25 Grad herunterkühlen zu lassen. Was macht das mit uns - medizinisch wie psychologisch? Fragen und Antworten im Überblick. Worauf basiert das menschliche Temperaturempfinden? "Das läuft über Thermorezeptoren in der Haut, die ihre ...