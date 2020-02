Höhepunkt der Grippewelle in Österreich überschritten

Der Höhepunkt der Grippenwelle in Österreich dürfte bald überschritten sein. Pro 100.000 Einwohner schätzte das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) in seinem wöchentlich veröffentlichten Update zwar die Zahl der Neuerkrankungen auf mehr als 2.300. In Wien und Graz gingen die Fälle allerdings bereits zurück.

SN/APA (dpa)/Robert Günther In Wien wurden knapp 12.900 Neuerkrankungen gemeldet