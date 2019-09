Es gibt so gut wie keine Zweifel mehr: Eine Hormonersatztherapie sollten Frauen im Wechsel weitestgehend vermeiden.

In den vergangenen Jahren haben sich die Anzeichen immer mehr verdichtet, dass Hormontherapien gegen Wechselbeschwerden ein Risiko sind. Nun gibt es so gut wie keine Zweifel mehr. Ein internationales Forscherteam unter Federführung der University of Oxford hat nach einer Auswertung ...