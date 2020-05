Es ist derzeit noch unklar, ob sie jeden damit infizieren können.

Eine Analyse löste in Medien Unruhe aus. Das Team um den Virologen Christian Drosten von der Charité Berlin bestimmte in Proben von 3712 mit dem Coronavirus Infizierten, die zwischen Jänner und 26. April untersucht wurden, die Menge an Sars-CoV-2-Viren. Die ...