Masernfälle: Nicht alle Babys haben den Nestschutz

Die Masernfälle in der Steiermark zeigen wieder einmal, dass die Krankheit hochansteckend ist. Sie kann vom Erwachsenen bis zum Säugling alle treffen. Mit gefährlichen Komplikationen.

Ein 15-jähriger Bub, der am 11. Jänner mit seiner Masernerkrankung in die Ambulanz der Kinderklinik des Landeskrankenhauses Graz kam und dort rund drei Stunden verbrachte, hat - wie in den SN berichtet - andere Kinder infiziert. Zu dem Zeitpunkt hielten sich in der Ambulanz viele Eltern mit ihren kleinen Kindern oder Säuglingen auf, die noch nicht geimpft waren. Unter ihnen befanden sich drei erst vier Monte alte Babys. Da die Inkubationszeit 21 Tage beträgt, ist unklar, wie viele Personen von der Ansteckung betroffen sind. Es könnten auch Erwachsene darunter sein, die nicht geimpft sind und nie Masern hatten.