"Meine Freunde haben mich gehänselt"

Essstörungen lösen bei den Betroffenen häufig Scham und Schuldgefühle aus. Schönheitsideale führen dazu, dass "Mollige" gemobbt werden. Wie können sie dem Teufelskreis von Essen und Erbrechen entkommen?

Wenn Mädchen mit Essstörungen nach möglichen Ursachen ihrer Krankheit gefragt werden, gehört diese Antwort beinahe zum Standard: "Meine Freundinnen und Freunde habe mich gehänselt." Oder die Mitschüler oder - was am meisten wehtut - die Eltern.

Schief angesprochen oder angesehen zu werden ist häufig der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Besonders kritisch ist das in ohnehin sensiblen Zeiten der persönlichen Entwicklung wie in der Pubertät oder in der Phase der Ablösung vom Elternhaus. "Wenn Mädchen mit Übergewicht in diesen Lebensphasen von anderen beschämt und vorgeführt werden, dann kann es sein, dass sie mit einer Radikaldiät beginnen, mit der sie nicht mehr aufhören können", sagt Hermine Steininger, klinische Psychologin und systemische Therapeutin beim Frauengesundheitszentrum Salzburg.