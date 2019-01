Tabletten erhöhen hingegen das Risiko für Blutgerinnsel in der Hormontherapie deutlich.

Was gute Gynäkologen seit Langem wissen, hat nun die Wissenschaft wieder bestätigt: Die Hormontherapie für Frauen in der Menopause sollte am ehesten mit Pflaster, Gel oder Salbe über die Haut erfolgen. Tabletten erhöhen hingegen das Thromboserisiko deutlich - also das Risiko, dass ein Blutgefäß durch ein Blutgerinnsel verschlossen wird.