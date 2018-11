Mit Lebensstil Diabetes bekämpfen

Eine Studie zeigt: Eine starke Gewichtsreduktion innerhalb der ersten fünf Jahre ist sehr erfolgreich und kann "Zucker" wirksam bekämpfen. Erst wenn eine Lebensstiländerung nicht mehr wirkt, sollte man zu Medikamenten greifen.

Studien zeigen, dass es Diabetespatienten gelingen kann, mit der Änderung des Lebensstils die Stoffwechselerkrankung auch ohne Medikamente in den Griff zu kriegen. Das berichtete Andreas Pfeiffer, Leiter der klinischen Arbeitsgruppe des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung in Potsdam, bei einem Diabeteskongress in Deutschland. Zu schaffen sei das mit stark kalorienreduzierter Kost.