Müssen sich Eltern wegen der "Hanfomaten" wirklich Sorgen machen?

Aufregung um einen "Hanfomaten" in Hallein: Hier die Gefahren von Cannabis als Einstiegsdroge, dort die positiven Effekte der Wirkstoffe von Hanfpflanzen vor allem in der Bekämpfung von Schmerzen. Für den Laien macht es das nicht einfach, Nutzen und Gefahren voneinander zu trennen. Was sind die Fakten?

SN/creative_content - stock.adobe.com/hanfomat Cannabis ist nicht gleich Cannabis: Im „Hanfomaten“ gibt es legale Hanfprodukte (l.), Kiffer greifen zu Cannabis mit dem Wirkstoff THC.