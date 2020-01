Niedriger Blutdruck ist besser

Österreichs Fachgesellschaften legen einheitliche Richtlinie fest.

Es gilt: Niedrige "Pegel" sind immer gesünder. Erstmals haben jetzt 13 österreichische Medizin-Fachgesellschaften einheitliche Empfehlungen für den Blutdruck publiziert.

Das Wichtigste: Bei der Messung beim Arzt sind Werte von weniger als 120 mmHg systolisch und weniger als 80 mmHg diastolisch "optimal". 120 bis 129 mmHg systolisch und/oder 80 bis 84 mmHg diastolisch gelten als "normal". "Hochnormal" werden 130 bis 139 mmHg systolisch und/oder 85 bis 89 mmHg diastolisch eingestuft. Ab 140 bis 159 mmHg systolisch und/oder 90 bis 99 mmHg diastolisch ist eine Hypertonie (Bluthochdruck, in diesem Fall Grad 1) gegeben. Darüber gibt es noch weitere Schweregrade der Hypertonie (160 bis 179 mmHg systolisch und/oder 100 bis 109 mmHg diastolisch als Grad 2 sowie mehr als 180 mmHg systolisch und/oder mehr als 110 mmHg diastolisch als Grad 3).

Bei Selbstmessung etwa zu Hause gelten die gleichen Werte, die Grenze zur Hypertonie wird aber bereits bei 135/80 mmHg gesetzt.

Thomas Weber vom Klinikum Wels-Grieskirchen und die übrigen Autoren der österreichischen Fachgesellschaften (Österreichische Gesellschaft für Hypertensiologie, Österreichische Atherosklerosegesellschaft, Diabetes Gesellschaft, Kardiologische Gesellschaft, Gesellschaft für Innere Medizin) schreiben in dem jetzt in der "Wiener klinischen Wochenschrift" veröffentlichten Konsensus-Bericht: "Unter 67 Risikofaktoren, die in der ,Global Burden of Disease'-Studie (Globale Krankheitslast-Studie; ,Lancet'; Anm.) untersucht wurden, war systolischer Blutdruck über 115 mmHg der führende einzelne Risikofaktor für vorzeitige Sterblichkeit weltweit, verantwortlich für 9,4 Millionen Todesfälle. Eine weitere Analyse dieser Studie fand, dass 14 Prozent aller weltweiten Todesfälle auf Hypertonie (systolischer Blutdruck über 140 mmHg; Anm.) zurückgeführt werden können." Einen Schwellenwert nach unten, zumindest bis zu systolisch 115 mmHg, gebe es nicht. Das Fazit ist: Je weniger hoch der Blutdruck ist, desto besser.

Gesunder Lebensstil, Nichtrauchen, wenig Alkoholkonsum und Bewegung sind laut den Fachleuten die Behandlungsstrategien. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Arzneimitteln mit unterschiedlichem Wirkmechanismus. Das Ziel sollte es sein, auch eventuell mit der Kombination von drei oder mehr Substanzen, den Blutdruck anhaltend in die Normwerte zu bringen.

Hier sieht es in Österreich allerdings offenbar schlecht aus. In einer Studie von 2015 mit Messung in Apotheken an mehr als 4300 Patienten erreichten nur 41 Prozent der behandelten Hypertoniker, die ein Rezept einlösten, normale Blutdruckwerte. Eine Studie von 2016 bis 2017 mit Apothekenmessung an mehr als 10.000 Personen zeigte, dass 29 Prozent der Personen ohne bekannten Bluthochdruck und 57,3 Prozent der Personen mit bekanntem (und meist behandeltem) Bluthochdruck immer noch erhöhte Blutdruckwerte aufwiesen.

Im Rahmen der Aktion "Messmonat Mai" im Jahr 2017 mit Dreifach-Blutdruckbestimmungen bei niedergelassenen Ärzten, in Apotheken und an öffentlichen Plätzen hatten 43,2 Prozent der unbehandelten Personen und 63,5 Prozent der diagnostizierten und behandelten Hypertonie-Patienten zu hohe Blutdruckwerte.

Quelle: SN, Apa