Gerhard Schwischei im Gespräch mit dem Sportexperten Michael Mayrhofer.

Die Senioren wollen heute fit bleiben und stählen ihre Muskeln nicht nur im Fitnessstudio. Die Jüngeren setzen auf hochintensive Trainingseinheiten und powern sich in minimaler Zeit maximal aus. Fitnessapps, Smartwatches mit Pulsmessung am Handgelenk und andere Wearables sind gefragter denn je. Und nicht zuletzt erfreut sich Yoga weiter zunehmender Beliebtheit. Gerhard Schwischei spricht mit dem über Salzburgs Grenzen hinaus bekannten und anerkannten Sportexperten Michael Mayrhofer über die größten Fitnesstrends 2019 und wie man sie am besten für sich nützt.