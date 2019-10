Gernot Schweizer, der ehemalige Konditionstrainer von Skistar Marcel Hirscher, weiß zu provozieren. In diesem Podcast hören Sie, warum Laufen nicht immer gut ist, nur weil man überall und zu jeder Zeit joggen kann.

Aber das ist nur ein Punkt. Die Medizin schafft es, uns länger am Leben zu halten als je zuvor. Aber sind wir heute tatsächlich gesünder als noch vor 100 Jahren. Bandscheibenvorfälle, Gelenkprobleme, Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes sind längst keine Begleiterscheinungen des Alters mehr. Menschen unter 30 sitzen in den Warteräumen von Arztpraxen und Therapiezentren.

Gernot Schweizer hat aus seiner langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Spitzensportlern ein Buch mit dem Titel "Bewegung! Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft" geschrieben. Er kennt die krank machenden Rahmenbedingungen unseres Alltags und weiß, wie man gegensteuern könnte. Als Koordinator der Bundesregierung für Bewegung und Sport hat er auch Konzepte erarbeitet, wie man besonders an den Schulen und in den Sportvereinen an wichtigen Schaltstellen etwas verändern muss.



Gerhard Schwischei, Leiter der SN-Wissenschaftsredaktion, spricht in diesem Podcast mit Gernot Schweizer darüber, was man von Marcel Hirscher lernen kann, um mehr und richtige Bewegung in seinen Alltag zu bringen. Wie man einen "bewegten" Unterricht gestaltet und warum man Kinder nicht überbehüten sollte.