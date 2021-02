Der Unmut in der Bevölkerung über Coronamaßnahmen wächst. Das könnte daran liegen, dass die Politik Gruppen anspricht, zu denen sich niemand zugehörig fühlen will, sagt Sozialpsychologe Lukas Thürmer. Im Podcast "Meine Gesundheit" geht er dem auf den Grund, was unser Verhalten beeinflusst. Ist das, was die Masse tut, dabei wichtiger als Gesetze?

SN/sabrina glas Sozialpsychologe Lukas Thürmer erklärt, warum der Mensch nicht gerne aus der Reihe tanzt.