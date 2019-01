Probleme mit dem Herz erhöhen auch das Risiko für Darmkrebs

Eine Salzburger Studie belegt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Darmkrebs. Eine Schlüsselrolle spielen Entzündungsprozesse.

Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, fett- und eiweißreiche Ernährung: Schaut man sich wesentliche Risikofaktoren für Darmkrebs an, liegt es fast auf der Hand, dass es hier Zusammenhänge mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben muss. Christian Datz, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Oberndorf, forscht schon seit Jahren zum Thema Darmkrebs und kann nun auch mit Zahlen klar belegen: Wer ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall hat oder Diabetiker ist, für den ist auch die Gefahr größer, an Darmkrebs zu erkranken. Für Datz ergibt sich aus dieser klaren Erkenntnis heraus daher zwangsläufig die Frage, ob man nicht die Richtlinien in der Vorsorge ändern sollte.