Skoliose: Wissenswertes über die Wirbelsäulenkrümmung

Die Rückenkrankheit Skoliose ist zwar vielen ein Begriff, trotzdem besteht oftmals eine Informationslücke in der Bevölkerung. Hier erfahren Sie alles über Entstehung, Ursachen, Symptome und Behandlung einer Wirbelsäulenkrümmung.

Definition: Was ist eine Skoliose?

Skoliose ist eine Krankheit an der Wirbelsäule. Der Begriff skolios bedeutet in der griechischen Sprache "krumm", daher wird die Rückenkrankheit auch Wirbelsäulenverkrümmung genannt. Genauer gesagt handelt es sich um eine Störung des Wirbelsäulenaufbaus. Dabei finden eine Verbiegung der Wirbelsäule sowie eine Verdrehung der Wirbelkörper statt. Vordergründig sind Brust- und Lendenwirbelsäule von der Störung betroffen. Je nachdem auf welche Seite sich die Wirbelsäule krümmt, spricht man im Fachjargon von einer links- oder rechtskonvexen Skoliose.

Ursachen: Woher kommt eine Skoliose?

Eine Wirbelsäulenverkrümmung kann verschiedene Ursachen haben. Einerseits kann die Wirbelsäulenverkrümmung erblich bedingt sein, anderseits tritt Skoliose auch bei muskulären oder nervalen Schädigungen nach einem Unfall oder einer bestimmten Erkrankung auf. In den meisten Fällen bleibt die Ursache jedoch unbekannt.

"Von Skoliose sind mehr Frauen als Männer betroffen. Die Skoliose tritt meistens in der Wachstumsphase auf. Die Wirbelsäule verändert sich also ab zirka elf Jahren und der Höhepunkt der Krankheit ist am Ende der Wachstumsphase, also mit sechzehn oder siebzehn Jahren erreicht, " klärt der Salzburger Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Dr. Florian Johannes Hofmann auf.

Geht es um den Auslöser der Wirbelsäulenkrankheit, unterscheidet man zwischen zwei Typen: der idiopathischen und sekundären Skoliose.

Die idiopathische Skoliose:

Ist kein Auslöser für die Erkrankung bekannt, wird von der idiopathischen Skoliose gesprochen - dies betrifft rund 85% der Skoliose-Patienten. Oftmals wird die Erkrankung auf den Wachstum zurückgeführt, daher spricht man vor allem bei Kindern und Jugendlichen von der idiopathischen Skoliose. Im Wachstumsalter wachsen die Wirbelkörper in beiden Richtungen unterschiedlich schnell wobei es zu einer Drehung, auch Torsion genannt, kommt. Diese Torsion führt wiederrum zu einer Verdrehung (Rotation) der gesamten Wirbelsäule. Diese Art der Skoliose verläuft meistens ohne Schmerzen.

Die sekundäre Skoliose:

Sind die Ursachen für die Wirbelsäulenverkrümmung bekannt, spricht man von einer sekundären bzw. symptomatischen Skoliose. Diverse Vorerkrankungen, wie beispielsweise Entwicklungsstörungen, Muskelschwund, Osteoporose, Glasknochenkrankheit oder Erkrankungen des Nervensystems, zählen häufig zu den Auslösern für eine sekundäre Skoliose.



Symptome: Wie erkennt man eine Skoliose?

Die Skoliose ist äußerlich sichtbar, da die Wirbelsäulenverkrümmung zu einer Asymmetrie des Oberkörpers führt. Aufgrund unverkennbarer Merkmale, erkennen bereits Laien eine Skoliose. Merkmale sind:

eine gebogene Wirbelsäule

Schulterhochstand: eine Schulter ist höher als die andere

ein Schulterblatt steht sehr deutlich hervor

Schiefstellung der Hüfte

die Beine sind unterschiedlich lang

auftretende Schmerzen im unteren Rücken

der gesamte Körper neigt sich auf eine Seite

Skoliose Patienten klagen zu Beginn der Krankheit selten über Schmerzen. Nimmt die Wirbelsäulenkrümmung jedoch zu, treten immer mehr dieser typischen Symptome sowie auch Schmerzen im Rücken auf.

"Neben der optischen Fehlhaltung gibt es noch die klinischen Symptome wie unspezifische Rückenschmerzen beim Liegen, Sitzen und Stehen. Skoliose kann dann gefährlich werden, wenn durch die weit fortgeschrittene Krümmung der Brustkorb und somit die Organe eingeengt werden. Die Organe werden komprimiert und es kann zur Einschränkung der Herz- und Lungenfunktion kommen", verrät Dr. Florian Johannes Hofmann.

Treten einige dieser typischen Symptome auf, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Klarheit bringt letztlich das Röntgenbild. Der Arzt stellt mit Hilfe der Cobb Skala den Grad der Krümmung fest und beschließt daraufhin individuelle Therapiemaßnahmen für den Skoliose-Patienten.



Therapie: Wie behandelt man eine Skoliose?

Nach der Diagnose stellt sich nun die Frage: Was hilft gegen Skoliose? Der Verlauf einer Behandlung ist abhängig vom Schweregrad, dem Alter des Patienten und der Ursache der Krankheit.

Um den aktuellen Schweregrad zu eruieren "wird die Wirbelsäule geröntgt und der Cobb- Winkel zur Klassifikation der Skoliose genutzt. Danach werden die Ergebnisse bewertet und entschieden, ob Skoliose-Übungen nach Schroth helfen oder ob zum Beispiel auch ein Korsett zum Einsatz kommen muss", erklärt der Salzburger Facharzt für Orthopädie Dr. Florian Johannes Hofmann.

Krankengymnastik sowie das Tragen eines Korsetts, zählen zu den konventionellen Skoliose-Therapiemaßnahmen. Beträgt der Cobb-Winkel zwischen 20-50 Grad, raten Ärzte betroffenen Kinder und Jugendlichen meist zu einem Korsett. Dieses muss 23 Stunden am Tag für zirka zwei bis drei Jahre getragen werden. Dieses Mieder umhüllt den gesamten Rumpf und soll durch Druck und Entlastung der Wirbelsäulenkrümmung entgegenwirken. Auch wenn das Tragen eines Korsetts sehr belastend für die Kinder ist, trägt es maßgeblich zur Besserung bei. Die Korsetttherapie bietet sich jedoch nur für Kinder und Jugendliche und nicht für Erwachsene an.

Der Behandlungsansatz ist generell abhängig vom Alter der Skoliose-Patienten.

Altersgruppe Behandlung Säuglinge Bauchlagerung, Krankengymnastische Übungen Kinder, Jugendliche Krankengymnastik, Korsett, Operation (bei sehr starker Krümmung) Erwachsene Krankengymnastik, Physiotherapie, Operation (bei sehr starker Krümmung)

Ziel der Behandlung: Ist Skoliose heilbar?

Das allererste und wichtigste Ziel ist die Früherkennung der Krankheit: je früher, desto besser. Nach der Diagnose sollte umgehend mit einer konventionellen Behandlung begonnen werden. Vorerst möchten die Ärzte die Entwicklung der Skoliose stoppen und eine Verschlechterung verhindern. Im allerbesten Fall sollte mit Hilfe der Therapien eine Rückbildung der Wirbelsäulenkrümmung stattfinden. Die größten Heilungschancen können sich jungen Patienten ausrechnen.

OP: Skoliose operieren oder nicht?

Wenn eine sehr starke Krümmung der Wirbelsäule vorliegt und konventionelle Behandlungen nicht ausreichen, dann kann eine Operation dabei helfen wieder mehr Lebensqualität zu erreichen.

Um eine Korrektur zu erreichen, werden bei der OP Stäbe und Schrauben eingesetzt, welche die schiefe Wirbelsäule begradigen und stabilisieren. Die Dauer eines solchen Eingriffs liegt bei zirka drei bis fünf Stunden. Der Vorgang und die Dauer hören sich sehr komplex an und darum ist die Frage, ob eine Skoliose-Operation gefährlich ist, naheliegend. Eine OP bringt immer eine gewisse Gefahr mit sich, doch die Risiken und Komplikationen hängen stark mit dem Alter des Patienten und dessen Vorerkrankungen zusammen.

"Wird eine Skoliose schlechter - man spricht bei der Brustwirbelsäule von einem Winkel von 50 Grad und bei der Lendenwirbelsäule von ungefähr 30 Grad - dann sollte man die Wirbelsäule operieren. Je nach Krümmung kann die Operation vom Rücken oder vom Bauchraum aus behoben werden", erklärt Dr. Hofmann im Gespräch.



Skoliose und Sport: Welche Sportarten sind geeignet?

Da Bewegungsmangel die Wirbelsäulenverkrümmung fördert, ist ausreichend Sport empfehlenswert. Nicht nur Krankengymnastik ist hilfreiche gegen Skoliose, sondern auch diverse Sportarten. Doch Vorsicht, nicht alle Sportarten sind für Skoliose Patienten geeignet. Vermeiden sollte man Sportarten mit ruckartigen Dreh- und Stoßbewegungen:

Empfehlung Sportarten Geeignete Sportarten Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking, Wandern, Skilanglaufen, Schlittschuhlaufen, Klettern, Inlineskaten, Laufen, Wassergymnastik, Yoga, Pilates Ungeeignete Sportarten Trampolinspringen, Golf, Tennis, freies Reiten, Gewichtheben, Bodybuilding

Skoliose Übungen: Welche Übungen kann man zuhause machen?

Wer nach Skoliose-Übungen sucht, stößt schnell auf die Schroth-Skoliose Behandlung, benannt nach Katharina Schroth, Entwicklerin der Dreidimensionalen Skoliosebehandlung. Viel Therapeuten bedienen sich diesem krankengymnastischen Therapieprogramm um die verdrehte Wirbelsäule bestmöglich zu strecken und zu "entdrehen". Typisch für die Schroth-Methode ist auch das Erlernen einer speziellen Atemform. Bei der Schroth-Therapie geht es prinzipiell darum das Voranschreiten der Wirbelsäulenkrümmung zu verhindern und späteren Symptomen, wie zum Beispiel Schmerzen im Rückenbereich, entgegenzuwirken.

Im Internet findet man mittlerweile eine Vielzahl an Videos mit Übungen für zuhause. Die Übungen können zur Kräftigung und Stabilisierung herangezogen werden, trotzdem sollte, bei Verdacht auf eine Verkrümmung der Wirbelsäule, unbedingt ein Arzt herangezogen werden.