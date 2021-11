SN-Gesundheitstag 2021 im EUROPARK war ein voller Erfolg

Am Samstag fand zum dritten Mal der SN-Gesundheitstag statt. In diesem Jahr allerdings erstmalig im Herbst und im EUROPARK Salzburg - dort boten 21 Aussteller aus der Gesundheitsbranche kostenlos Informationen und Services an.

Eine umfassende Beratung aus erster Hand über zahlreiche Gesundheitsthemen: Das war das Ziel des SN-Gesundheitstages, der am Samstag im EUROPARK Salzburg stattfand. Insgesamt 21 Aussteller aus dem Gesundheitsbereich präsentierten Produkte und Services rund um dieses Thema. Das vielfältige Angebot kam bei den gesundheitsbewussten Besucherinnen und Besuchern bestens an. Die Gesundheit und Sicherheit aller hatte dabei natürlich oberste Priorität: Im gesamten EUROPARK gab es eine FFP2-Maskenpflicht. Der Samstag war laut den Betreibern der bislang erfolgreichste Besuchertag im Jahr 2021 - das lag nicht nur am Impfbus, bei dem vor dem Haupteingang großer Andrang herrschte, sondern vor allem auch am SN-Gesundheitstag. Die "Salzburger Nachrichten" informierten vor Ort über das SN-Gesundheitsjahr, das sich aus dem Programm "Meine Gesundheit" und weiteren Streamingveranstaltungen im SN-Saal bzw. vielen allgemeinen Gesundheitsthemen zusammensetzt. Der SN-Gesundheitstag war vor allem auch eine tolle Bühne, auf der die Aussteller ihre Angebote präsentierten konnten: Diese freuten sich über den großen Zulauf und knüpften - auch wenn es manchmal ein wenig stressig war - viele interessante Kontakte. All das zeigt, dass das ohnehin schon beliebte Thema Gesundheit seit der Corona-Pandemie noch einmal einen deutlichen Schub bekommen hat. Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen SN-Gesundheitstag geben. Videos der Aussteller finden Sie demnächst hier.