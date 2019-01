So helfen Roboter im Kampf gegen Krebs

In der Chirurgie sind Operationsroboter zu einer wichtigen Stütze geworden. Nicht nur für die Ärzte, auch für die Patienten bringt das viele Vorteile.

Nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Medizin spielen Roboter eine immer größere Rolle. Schneller, genauer und schonender für die Patienten: Das sind drei der wichtigsten Vorteile, weshalb Roboter vor allem von Chirurgen immer stärker eingesetzt werden. Offen bleibt dabei noch die Frage: Werden Roboter den Menschen am OP-Tisch einmal komplett ersetzen können?

Anzeige

Lukas Lusuardi, Chef der Urologie am Uniklinikum Salzburg, betont, dass sich gerade in seinem Bereich die Roboter durchgesetzt hätten. Eine Zahl dazu: In rund 90 Prozent der Fälle, in denen man wegen eines Tumors die Prostata entfernen muss, wird bei der Operation mit einem Roboter gearbeitet.

Die Urologen gehören überhaupt zu jenen Chirurgen, die bereits über große Erfahrungen mit Robotern verfügen. "Für uns war zunächst lang nicht wirklich klar, ob sie uns Vorteile bringen oder nicht", sagt Lusuardi. Heute sei aber auch durch Zahlen eindeutig belegt, dass sich der Einsatz der Roboter lohnt.

Ein großes Plus ist für den Urologen zum Beispiel: Der Chirurg muss nicht direkt am OP-Tisch stehen, sondern kann den Eingriff daneben vor einem Computer sitzend steuern. "Der Operateur ermüdet gerade bei sehr langen, über Stunden dauernden Eingriffen nicht mehr so leicht. Und man schafft Dinge, die man vorher mit der klassischen Schlüssellochchirurgie auch mit langem Training nicht geschafft hat", erklärt Lusuardi.

Der Roboter zittert nicht

Die Arme des Roboters werden nicht müde und vor allem - sie zittern auch nicht. Früher musste, wie Lusuardi erzählt, der Assistent bei einer Laparoskopie die Kamera ständig ruhig halten, um das OP-Areal sehen zu können. "Mit der Zeit hat dann die Kamera begonnen, sich zu bewegen, weil selbst der beste Operateur minimale autonome Bewegungen in den Händen hat", betont der Urologe. Mit den Robotern der jüngsten Generation fällt nicht nur dieses Problem weg, die dreidimensionale Vergrößerung des Eingriffsgebiets ist ebenfalls besser.

Gerade bei der Entfernung der Prostata, bei der es darum geht, feines Nervengewebe und viele Blutgefäße zu schonen, sind daher die Vorteile nicht mehr wegzudiskutieren. Hinsichtlich Inkontinenz und Impotenz gibt es nach Angaben Lusuardis klar bessere Ergebnisse. "Man muss wissen, dass es dabei um feine Strukturen im Bereich von Zehntelmillimetern geht. Aber es kommt auch zu deutlich weniger Blutungen, weil man die Blutgefäße besser erkennen kann."

Auf die Frage, ob nicht ein Spitzenchirurg mit der klassischen Schlüssellochchirurgie zu ähnlichen Ergebnissen kommen könne, bemüht Lusuardi einen Vergleich mit dem Skisport: "Natürlich gibt es Spitzenskifahrer, die mit alten Holzbrettern auch toll fahren können. Aber geben sie diesen Leuten das neue Material, dann werden sie noch besser."

Klaus Emmanuel, Vorstand des Instituts für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Uniklinikum Salzburg, kann Lusuardi da nur beipflichten: "Die Roboter haben ihren Platz gefunden und werden sich zunehmend etablieren. Einer der großen Vorteile für die Patienten ist auch, dass sie durch den schonenderen Eingriff schneller auf die Füße kommen und bei Krebspatienten auch mit der Bestrahlung oder der Chemotherapie früher begonnen werden kann."

Anzeige

Ersetzt der Roboter den Chirurgen?

Gleichzeitig will Emmanuel die Roboter nicht überbewerten. Auf die Frage, ob der Chirurg im OP-Saal einmal überflüssig werden könnte, meint er: "Der Chirurg wird immer federführend bleiben, ob am Roboter oder direkt am OP-Tisch. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, muss der Mensch noch immer steuernd eingreifen." Aber natürlich kann die Cyberhand, wie Emmanuel unterstreicht, viel mehr als die Hand des Menschen - allein schon dadurch, dass sie 360 Grad nach allen Richtungen und Winkeln hin beweglich ist.

Und wenn die Roboter immer intelligenter werden? Dann sei immer noch nicht garantiert, dass sie jede Eventualität beherrschen, sagt Emmanuel. Etliches werde man sicher automatisieren können. Aber gerade bei sehr komplexen Eingriffen sei man heute noch weit davon entfernt, dass die Roboter den Chirurgen vollständig ersetzen können. So fehle es derzeit beispielsweise noch an Rechenleistung bei der Darstellung, wenn sich nur die Lage des Organs ändert.

Bleibt die Rolle des Roboters als wichtiger und zunehmend nicht mehr wegzudenkender Assistent. Ob Gallenblase, Leistenbruch, Leber oder Speiseröhre: Es gibt auch in der Allgemeinchirurgie so gut wie keinen Bereich mehr, in dem die Roboter nicht immer stärker eingesetzt werden.

Urologe Lukas Lusuardi bringt letztlich noch einen Faktor ins Spiel, der nicht nur zeitökonomisch von Bedeutung ist, sondern auch den Patienten schont: "Wir haben mit dem Roboter die Dauer des Eingriffs bei Nierenteilresektionen halbieren können. Und bei der Entfernung der Prostata sind wir um nicht weniger als 20 Prozent schneller."