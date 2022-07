Tipps gegen die Hitze

Die Temperaturen steigen diese Woche in ganz Österreich auf über 30 Grad. Klug mit der Hitze umgehen will gelernt sein. Mit diesen fünf Tipps kommt man gut durch den Sommer.

Die richtige Kleidung ist wichtig

Um weniger zu schwitzen, ist das Material der Kleidung entscheidend. Es empfiehlt sich, luftige Kleidung aus Naturmaterialien wie Leinen, Baumwolle, Tencel (Lyocell), Seide und Bambus zu tragen. Auch das halbsynthetische Material Viskose ermöglicht eine gute Luftzirkulation. Neben dem Schnitt und dem Material sind auch die Farben der Kleidung entscheidend. Helle Farben ziehen die Sonne weniger stark an.

Wenn die Sonne lang auf den Kopf, den Hals oder den Nacken scheint, erhöht sich die Gefahr, einen Sonnenstich zu erleiden. Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme: eine Kopfbedeckung tragen und ausreichend Sonnencreme verwenden.



SN/pixabay Leinen wurde bereits in der Antike für Kleidung verwendet.

Trinken, trinken, trinken

Dieser Tipp gilt eigentlich das ganze Jahr, aber besonders im Sommer ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Warum? Wasser ist das Kühlmittel des Körpers. Durch das vermehrte Schwitzen benötigt der Körper drei bis vier Mal mehr Flüssigkeit. Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz empfiehlt, täglich mindestens eineinhalb bis drei Liter alkoholfreie Getränke zu trinken.



SN/pixabay Man sollte bevorzugt energiearme Getränke wie Wasser, Mineralwasser, ungezuckerten Tee und verdünnte Säfte konsumieren.



Im Alter nimmt das Durstgefühl ab und Säuglinge und Kleinkinder können ihre Bedürfnisse noch nicht artikulieren. Es ist deshalb wichtig, gefährdete Personen an das Trinken zu erinnern. Es kann helfen, einen Krug Wasser sichtbar bereitzustellen.



Körper durch richtiges Essen entlasten

Um den Körper zu entlasten, sollten keine großen Mahlzeiten eingenommen werden, sondern mehrere kleine, die über den Tag verteilt sind. Sie sollen leicht verdaulich und fettarm sein. Dazu zählen Obst und Gemüse (Melonen, Gurken, Tomaten etc.), Kompotte, Salate, fettarme Fleisch- und Gemüsesuppen, fettarme oder verdünnte Milch und Milchprodukte (z. B. Buttermilch mit Mineralwasser).



Klima-Management: Die Kunst des richtigen Lüftens

Damit es in der Wohnung kühl bleibt, hilft regelmäßiges Lüften am frühen Morgen bzw. späten Abend. Dies senkt aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen die Raumtemperatur. Sobald es draußen wärmer ist als im Innenraum, sollten die Fenster geschlossen, die Türen innerhalb der Wohnung jedoch offen bleiben - so entsteht ein Temperaturausgleich innerhalb des Wohnraums. Außerdem helfen geschlossene Vorhänge und Jalousien vor direkter Sonneneinstrahlung. Wenn das nicht genug ist, hilft nur noch eine Klimaanlage.

SN/APA/dpa/Thomas Warnack Vor dem Schlafen sollte man keinen Sport machen, da der Kreislauf angeregt und der Körper so aufgeheizt wird.

Abkühlen: Es muss nicht immer das Meer sein

Kurzfristig kann man sich auch im Büro abkühlen: dazu einfach kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Dort ist die Haut besonders dünn und die darunterliegenden Blutgefäße werden schnell gekühlt. Das kältere Blut wird dann in den Blutkreislauf transportiert. Wasser sorgt auch an anderen Körperstellen wie Nacken, Beinen und Füßen für Abkühlung, weil das Verdunsten des Wassers die Haut abkühlt.

SN/pixabay In Salzburg gibt es einige Orte für eine entspannte Abkühlung an Hitzetagen.



Wer mehr Zeit hat, kann zum Beispiel rund um Salzburg gratis in einen See springen. Die Freibäder in der Stadt Salzburg haben bis 21 Uhr geöffnet.