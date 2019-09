Verbesserte Mundhygiene hilft

Schlechter Atem kann viel mehr Ursachen haben, als man gemeinhin glaubt. Stress zum Beispiel. Zu einem Großteil kommt er aber direkt aus dem Mundraum. Was kann man dagegen tun?

Mundgeruch kann viele verschiedene Ursachen haben, man kann ihn sich sogar bloß einbilden. In einem solchen Fall sprechen Fachleute auch von Pseudohalitosis. Ja, es gibt sogar eine regelrechte Angst vor Mundgeruch, die sogenannte Halitophobie.

In den weitaus meisten Fällen ist der schlechte Atem allerdings leider nicht eingebildet, sondern echt. Dennoch kann er ganz unterschiedliche Ursachen haben, und dementsprechend vielfältig sind dann auch die Gegenmaßnahmen, die zu ergreifen sind, um den üblen Geruch wieder loszuwerden. Am einfachsten ist es natürlich - zumindest theoretisch -, die Ernährung umzustellen, sollte dies die Quelle allen Übels sein. Knoblauch kann noch viele Stunden nach dem Verzehr für unangenehme Ausdünstungen sorgen, Zwiebeln, Alkohol und Tabak entfalten ebenfalls einen ganz eigenen Geruch, der sich durch den Verzicht vermeiden lässt. Hier hilft natürlich auch ein Pfefferminzkaugummi, Mentholbonbon oder Mundwasser, die Gerüche kurzfristig zu überdecken.

Schlechter Atem kann aber auch noch ganz andere Ursachen haben. In rund 90 Prozent aller Fälle finden sich diese direkt im Mundraum. Eine in Fachkreisen viel beachtete belgische Studie zeigt, dass nur vier Prozent der Betroffenen die Probleme ausschließlich im Hals-Nasen-Ohren-Bereich haben und sogar nur ein einziges Prozent der Ursachen im Magen-Darm-Bereich zu lokalisieren ist.

Was aber ist in der Mehrheit der Fälle für den Mundgeruch verantwortlich? In erster Linie sind es natürliche Mikroorganismen, die sich im Mundraum über die festsitzenden Nahrungsreste, aber auch über abgestorbene Hautzellen oder Speichelbestandteile hermachen und diese zersetzen. Dabei entstehen übel riechende flüchtige Verbindungen wie Schwefelwasserstoffe, die sich dann als schlechter Atem bemerkbar machen.

Die Lösung des Problems liegt hier also auf der Hand: Eine verbesserte Mundhygiene hilft, den schlechten Atem wieder loszuwerden. Regelmäßiges und gründliches Zähneputzen, eine Zahnzwischenraumreinigung mittels Zahnseide oder kleiner spezieller Dentalbürstchen sind ein erster, aber wichtiger Schritt. Mit ein bisschen Glück hat sich das Problem dann vielleicht sogar schon erledigt. Da viele dieser Mikroorganismen direkt auf der Zunge sitzen, kann auch eine Zungenreinigung, etwa mittels spezieller Zungenschaber, gut wirken.

Wer so allerdings nicht weiterkommt und anschließend immer noch unter Mundgeruch leidet, sollte unbedingt den Zahnarzt aufsuchen. Ihm stehen ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, dem schlechten Atem ordentlich auf den Zahn zu fühlen. Vielfach verstecken sich die Mikroorganismen, die für den Geruch verantwortlich sind, nämlich auch in tiefen Zahnfleischtaschen, in die man mit der normalen Zahnbürste zu Hause gar nicht vordringen kann. Hier bietet sich eine professionelle Zahnreinigung an, bei der auch gleich ein weiterer potenzieller Übeltäter mit entfernt wird: der Zahnstein. Aber auch wenn die Zähne in Ordnung sind, das Zahnfleisch gesund und nicht entzündet, der Zahnstein entfernt, die Zunge gründlich gesäubert, die Zahnprothesen optimal gepflegt und Knoblauch und Co. gemieden werden, ist es immer noch möglich, dass Mundgeruch entsteht. Eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme kann nämlich ebenso wie ausgiebiges Schnarchen in der Nacht dazu führen, dass der Mundraum austrocknet und somit zu wenig Speichel zur Verfügung steht, um der natürlichen Spül- und Reinigungsfunktion in ausreichendem Maße nachkommen zu können.

Stress und manche Medikamente beeinflussen die Speichelzusammensetzung ebenfalls. Hier können also die Ursachen für einen schlechten Atem ebenso zu finden sein. Auch wenn es nur selten vorkommt, so ist es dennoch möglich, dass sich schwerere Erkrankungen mit üblen Gerüchen bemerkbar machen, sodass man im Zweifelsfall, wenn alle einfachen Maßnahmen zur Geruchsminderung nicht anschlagen, auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen sollte.

Wer will, kann natürlich auch einen einfachen Selbsttest machen und in die eigene hohle Hand hauchen oder den eigenen Handballen lecken und daran schnuppern. Experten warnen allerdings davor, dass diese Methoden fehlerbehaftet und keinesfalls objektiv seien. Besser wäre es, eine fremde Person den Atem riechen zu lassen. Das aber traut sich kaum jemand, der unter starkem oder auch nur mäßigem Mundgeruch leidet.

Quelle: SN