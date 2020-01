Die beiden Coronavirus-Verdachtsfälle in Wien haben sich als negativ herausgestellt. Wie es aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) hieß, haben sich weder der behandelte Mann noch die Frau mit dem neuen Virus infiziert. Somit gibt es momentan nur in Klagenfurt einen weiteren Verdachtsfall, der noch zu klären ist. Erreicht hat das Virus in zwischen Bayern, dort gibt es einen bestätigten Fall.

