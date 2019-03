Einsamkeit ist so ungesund wie Arbeitsstress oder Rauchen und macht auf Dauer krank. Insbesondere psychisch Kranke, Ältere und Jugendliche seien zunehmend von Einsamkeit betroffen, warnte Günter Klug, Präsident von pro mente Austria, am Mittwoch in Wien. Gründe dafür verortete er in den Auswirkungen der sich immer schneller verändernden Gesellschaft.

