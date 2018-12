Vitamin D kann Depression und Demenz vorbeugen

Studien legen einen Zusammenhang von Vitamin D mit psychischen Erkrankungen nahe.

Ein Mangel an Vitamin D wird in jüngeren Forschungsergebnissen auch mit psychischen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Der Nuklearmediziner Jörg Spitz von der Universitätsklinik Mainz verweist dazu u. a. auf eine Studie an Erwachsenen im Alter von 72 bis 73 Jahren aus dem Jahr 2014. Demnach habe sich bei Vitamin-D-Mangel (unter 10 Nanogramm pro Milliliter) das Risiko für die Entwicklung einer Demenzerkrankung um den Faktor 2,2 erhöht. Dies habe sich über einen Nachfolgezeitraum von 5,6 Jahren bestätigt. Auch mehrere andere Studien legen nahe, dass das Risiko einer Depression ab einem Vitamin-D-Spiegel von 30 ng/ml deutlich abnehme.