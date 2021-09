Vorrang für Geimpfte auf der Intensivstation? Theologe und Medizinethiker über schwierige Covid-Fragen

Wer sich nicht um seiner selbst willen impft, sollte das zumindest für die anderen tun, findet Moraltheologe Matthias Beck. Wo beginnt in der Pandemie die Freiheit des Einzelnen? Und wo endet die Eigenverantwortung?

Trotz aller Belege für die Wirksamkeit der Corona-Impfung bleibt ein relevanter Teil der österreichischen Bevölkerung ungeimpft. Wer ist für die Folgen verantwortlich, wenn die Zahlen steigen und Spitäler an ihre Grenzen stoßen? Diese Frage berührt sowohl die Medizin als auch die Sozialethik. Und wer könnte sie besser beantworten als der Wiener Mediziner, Theologe und Priester Matthias Beck, Mitglied der Bioethikkommission.

Sie haben je einen Doktor in Medizin und einen in Theologie. Welche innere Wissenschaft überwiegt in Ihnen in ...