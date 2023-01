Meine Gesundheit 2023

Mit einem umfangreichen Programm setzen die "Salzburger Nachrichten" auch im Jahr 2023 die erfolgreiche Vortragsreihe "Meine Gesundheit" im SN-Saal fort.

Aus acht mach zehn: Die "Salzburger Nachrichten" haben ihre Veranstaltungsreihe "Meine Gesundheit" aufgestockt. Zu den gewohnten monothematischen Vortragsabenden zu physischer Gesundheit kommen dieses Jahr zwei Veranstaltungen in Kooperation mit externen Partnern. Zum einen ein Abend in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für psychische Gesundheit (10. Mai). Dieser soll sich um hohe Belastung in der Arbeit drehen - und wie man trotz dieser mental fit bleibt. Zum anderen ein Abend in Kooperation mit dem Salzburger Herzverband (11. Oktober). An diesem sollen gleichen mehrere Vorträge beleuchten, wie man das Herz fit hält.

Alle Veranstaltungen finden abends im SN-Saal, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg, bei freiem Eintritt statt.

Um Online-Reservierung unter www.SN.at/reservierung oder telefonische Reservierung unter +43662/8373-222 wird gebeten. Die Reservierung für den Besuch im SN-Saal ist erst drei Wochen vor dem jeweiligen Vortragstermin möglich.

Alle Vorträge werden auch wieder live im Internet übertragen. Unter www.SN.at/live können Sie die Vorträge zu den unten angeführten Terminen via Live-Stream mitverfolgen.

Sie haben Fragen zur Veranstaltung oder zum SN-Saal?

Bitte senden Sie ein E-Mail an snsaal@sn.at

Hier finden Sie das Programmheft zum Downloaden.







SN/1STunningART - stock.adobe.com Vortrag 1: Demenz

Wie man Demenz vorbeugen oder mit der Erkrankung umgehen kann

Univ.-Prof. Dr. Ludwig Aigner und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Iglseder

Mittwoch, 8. Februar 2023, 19 Uhr

Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Demenz "Weg vom Geist". Bei Demenzerkrankungen verschlechtern sich geistige Fähigkeiten nach und nach, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Alltags führen kann. Die Alzheimer-Demenz ist die am häufigsten auftretende Form. Davon sind rund 70 Prozent der demenziell erkrankten Personen betroffen. Fachleute rechnen damit, dass durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung künftig eine steigende Zahl von Menschen an Demenz leiden wird. Aktuellen Schätzungen zufolge leben in Österreich 115.000 bis 130.000Menschen mit einer Form der Demenz. Expertinnen und Experten zufolge wird sich diese Anzahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Nicht nur der Betreuungs- und Pflegebedarf wird somit weiter steigen, sondern auch die Nachfrage nach Therapien. Neue Medikamente geben Hoffnung, den Fortschritt der Erkrankung bereits in der Frühphase verlangsamen zu können. Einen Überblick über den Status quo der Therapiemöglichkeiten und wie man als Angehörige mit demenziell erkrankten Personen umgehen sollte, geben Univ.-Prof. Dr. Ludwig Aigner, Vorstand des Instituts für Molekulare Regenerative Medizin an der Paracelsus Privatuniversität Salzburg, und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Iglseder, Vorstand der Universitätsklinik für Geriatrie am Uniklinikum Salzburg.







SN/freshidea - stock.adobe.com Vortrag 2: Long Covid



Long Covid: Wer gefährdet ist, wie man sich schützt, wie man es behandeln kann

Univ.- Prof. Dr. Dr. Josef Niebauer

Dienstag, 7. März 2023, 19 Uhr

Schwere Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen oder Muskelschmerzen: Long Covid hat viele Gesichter. Die Langzeitfolgen einer Coronaerkrankung machen Patientinnen und Patienten oft monate- oder sogar jahrelang zu schaffen. Rund 200 unterschiedliche Symptome wurden bei der Erkrankung Long Covid bereits definiert. Unter Long Covid versteht man im Allgemeinen Symptome, die länger als vier Wochen nach einer Coronainfektion anhalten. Die Erkrankung kann jede und jeden treffen. Wie viele wirklich damit kämpfen, darüber gibt es nur ungenaue Angaben. Ein Grund dafür ist, dass die Langzeitfolgen je nach Virusvariante weniger oder mehr Menschen treffen. Ging man im ersten Jahr der Pandemie davon aus, dass rund zehn Prozent aller Coronaerkrankten auch an Long Covid leiden, so sind es bei anderen Varianten wie Omikron eher weniger. Schätzungen gehen derzeit von rund sechs Prozent aller Coronapatientinnen und -patienten aus. Am wenigsten erforscht ist Long Covid bislang bei Kindern und Jugendlichen. Univ.- Prof. Dr. Dr. Josef Niebauer leitet das Reha-Zentrum am Uniklinikum Salzburg. In seinem Vortrag wird er etwa einen Einblick geben, wie der aktuelle Forschungsstand zu Long Covid aussieht und wie Menschen mit dieser Erkrankung derzeit geholfen wird.







SN/Hit Stop Media - stock.adobe.com Vortrag 3: Hören



Hörgeräte: Was gilt es zu beachten - und wie überzeugt man Betroffene?

Univ.-Prof. Dr. Gerd Rasp und Stefan Tschani, Audiologe

Donnerstag, 13. April 2023, 19 Uhr

Schwerhörigkeit ist eine Volkskrankheit: Der Österreichische Schwerhörigenbund schätzt, dass rund 1,6 bis 1,75 Millionen Menschen in der Alpenrepublik unter einer Form von Höreinschränkung leiden, also knapp 20 Prozent der Bevölkerung. Die Beschwerden eines nachlassenden Hörvermögens werden oft unterschätzt - obwohl die Folgen für Betroffene gravierend sein können. Ursachen für schlechtes Hören gibt es viele: Bereits jetzt ist Lärmschwerhörigkeit die häufigste Berufskrankheit. Doch auch schon ein Viertel der Jugendlichen in Österreich leidet an einer Schädigung des Gehörs, betonen Fachleute. Dazu kommt, dass die Hörfähigkeit ab einem Alter von rund 50 Jahren generell schwindet. Klar ist zudem, dass Schwerhörigkeit auch Folgen für die Psyche haben kann. Da sich Betroffene oft ausgeschlossen fühlen, können sie Gesprächen nicht mehr oder nur bruchstückhaft folgen. Die gängigsten Mittel, um trotz einer Hörbeeinträchtigung gut leben zu können, sind klassische Hörgeräte oder sogenannte Cochlea-Implantate. Die beiden Referenten sind absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet: Univ.-Prof. Dr. Gerd Rasp ist Vorstand der Universitätsklinikfür Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten am Salzburger Uniklinikum. Stefan Tschani ist Audiologe, also Hörgeräte-Spezialist, in Rasps Abteilung.







SN/bit24 - stock.adobe.com Vortrag 4: Pflanzenheilkunde



Tipps und Tricks aus der Pflanzenheilkunde

Dr. Andreas Gräff

Dienstag, 9. Mai 2023, 19 Uhr

Alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel sind Apotheken. Das wusste schon Paracelsus (1493/94-1541), der Schweizer Arzt und Naturphilosoph. Aber was kann die Pflanzenheilkunde wirklich leisten? Und ist es sinnvoll, auch im 21. Jahrhundert etwa auf Hausmittel zu setzen? Der in Salzburg tätige Allgemeinmediziner Andreas Gräff beschäftigt sich seit Jahren mit der Phytotherapie. Dieser Begriff wurde vom französischen Arzt Henri Leclerc (1870-1955) als naturwissenschaftliche Fortsetzung der bis dahin praktizierten Kräutermedizin eingeführt. Phytotherapie ist die Heilung, Linderung und Vorbeugung von Krankheiten bis hin zu Befindensstörungen durch Arzneipflanzen, deren Teile und Bestandteile (Blüten, Wurzeln, ätherische Öle etc.) sowie deren Zubereitungen (Tinkturen, Presssäfte, Trockenextrakte etc.). Moderne Phytotherapie ist keine Alternativmedizin, sondern Teil der heutigen Schulmedizin. Sie verfolgt ein naturwissenschaftliches, kausales oder symptomatisches Therapieprinzip und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Schulmedizin, Komplementärmedizin und Phytotherapie sollten, sagt Dr. Gräff, nicht länger als Gegenspieler gesehen werden, sondern als wertvoller Schatz im Kampf gegen Krankheiten. In seinem Vortrag wird Gräff über den Fundus an pflanzlichen Heilmitteln berichten.







SN/olly - stock.adobe.com Vortrag 5: Psychische Gesundheit



Trotz hoher Arbeitsbelastung psychisch gesund bleiben

Univ.-Prof. Dr. Eva Traut-Mattausch

Mittwoch, 10. Mai 2023, 19 Uhr

Die Chefs, die Druck machen, Arbeitskolleginnen und -kollegen, die Nerven kosten, dazu ein über- oder auch mal unterfordernder Arbeitsinhalt: Der Beruf kann viel abverlangen - und im schlechtesten Fall sogar psychisch belastend sein. Doch es geht auch anders: Univ.-Prof. Dr. Eva Traut-Mattausch wird in ihrem Vortrag skizzieren, wie man selbst bei hoher Arbeitsbelastung psychisch gesund bleibt. Und im besten Fall sogar mental gestärkt in die Arbeit rein- und auch wieder rausgeht. Eva Traut-Mattausch ist Leiterin der Abteilung Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Salzburg, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Psychologie sowie wissenschaftliche Leiterin des Universitätslehrgangs Supervision, Coaching und Mediation. Die Veranstaltung bildet eine Premiere: Erstmals wird ein Vortrag aus der Reihe "Meine Gesundheit" in Kooperation mit einem externen Partner durchgeführt. Konkret wurde der Abend vom Kuratorium für psychische Gesundheit initiiert. Das Kuratorium für psychische Gesundheit ist "das Salzburger Netzwerk für die gesunde Psyche"; Mitglieder sind Institutionen sowie Expertinnen und Experten. Die Initiative setzt sich nach eigener Beschreibung "für die Sicherung und Förderung der psychischen Gesundheit der Menschen in Salzburg ein"







SN/Kiattisak - stock.adobe.com Vortrag 6: Hormone



Pubertät bis Wechseljahre: Die Rolle von Hormonen in unserem Leben

Dr. Angelika Graf

Mittwoch, 7. Juni 2023, 19 Uhr

Hormone beeinflussen den menschlichen Organismus maßgeblich. Sie sind nicht nur verantwortlich für den Zyklus der Frau, sondern steuern auch weitere Vorgänge im weiblichen sowie männlichen Körper: Die chemischen Botenstoffe übermitteln Informationen und regeln etwa den Energie- und Wasserhaushalt, das Wachstum und die Fortpflanzung. An sehr vielen Vorgängen sind nicht nur einzelne, sondern mehrere verschiedene Hormone beteiligt. Das Zusammenspiel der Hormone ist dabei fein aufeinander abgestimmt. Äußere Einflüsse, aber auch Krankheiten können Hormone aus dem Gleichgewicht bringen. Geraten Hormone aus der Balance, kann das teils schwere Auswirkungen haben. Ein Beispiel für einen Hormonüberschuss ist die Schilddrüsenüberfunktion. Auch bei Diabetes, im Volksmund auch Zuckerkrankheit genannt, sind Hormone beteiligt: Bei Diabetes mellitus Typ 1 kann die Bauchspeicheldrüse nur noch sehr wenig oder gar kein Insulin - ein Hormon - mehr produzieren. Dr. Angelika Graf wird bei dem Vortragsabend darüber referieren, welche Prozesse Hormone in unserem Körper steuern und wie man ein Ungleichgewicht von Hormonen erkennt bzw. ausgleichen kann. Sie wird zum Beispiel auch erklären, ob Hormonersatztherapien sinnvoll sind und falls ja, wie sie am besten eingesetzt werden sollten.







SN/karelnoppe - stock.adobe.com Vortrag 7: Osteopathie



Wie kann die Osteopathie bei Nacken- und Schulterschmerzen helfen?

Margit Halbfurter, MSc D.O.

Mittwoch, 6. September 2023, 19 Uhr

Nacken- und Schulterschmerzen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Die Ursachen? Alltägliche Fehlhaltungen - etwa am Schreibtisch - führen zu muskulär- faszialen Überspannungen (Muskelverspannungen). Neben der Büroarbeit können auch Überlastungen beim Sport oder bei körperlicher Arbeit den Bewegungsapparat beeinträchtigen. Die osteopathische Behandlung hat das Ziel, Einschränkungen der Beweglichkeit von Strukturen und Geweben zu korrigieren und dadurch körperliches und seelisches Wohlbefinden wiederherzustellen. Bei dieser ganzheitlichen Methode werden zur Diagnose und zur Therapie die Hände eingesetzt. Die Osteopathie versteht den Körper als Einheit und behandelt daher alle Gewebe und Strukturen: knöchernes Skelett, Muskeln, Faszien, innere Organe, Cranium etc. Voraussetzung dafür sind ein breites Grundlagenwissen in Anatomie, Physiologie und Pathologie sowie eine jahrelange Schulung der palpatorischen Fähigkeiten (Abtasten, Befühlen). Die Vortragende arbeitet seit 2017 freiberuflich als Physiotherapeutin und Osteopathin im Gesundheitszentrum Villach; sie ist auch Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Osteopathie. In ihrem Referat wird die gebürtige Lienzerin Margit Halbfurter auch allgemein die Ansätze und Möglichkeiten der Osteopathie erläutern.







SN/Prostock-studio - stock.adobe.co Vortrag 8: Sehen



Das Auge: Was man gegen grauen Star und Netzhautprobleme tun kann

Univ.-Prof. Dr. Herbert Reitsamer, Univ.-Doz. Dr. Stefan Egger

Dienstag, 3. Oktober 2023, 19 Uhr

Der graue Star, die im Alter einsetzende Trübung der Linse, ist weit verbreitet. Die Ursache dieser Erkrankung ist meist ein offenbar altersbedingt gestörtes Gleichgewicht der drei häufigsten Linsenproteine. Der Verlauf der Erkrankung gestaltet sich in den meisten Fällen schleichend: Erstes Anzeichen ist oft eine erhöhte Blendungsempfindlichkeit, dann lassen die Sehkraft und die Wahrnehmung von Kontrasten nach und die Umwelt wird zunehmend grauer wahrgenommen. Die genauen Prozesse bei der Entstehung der Krankheit sind allerdings noch nicht vollständig aufgeklärt. Aber auch Makuladegeneration - Probleme im hinteren, zentralen Bereich der Netzhaut - und Fehlsichtigkeiten diverser Art machen vielen Österreicherinnen und Österreichern zu schaffen. Univ.-Prof. Dr. Herbert Reitsamer ist Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie am Uniklinikum Salzburg. Er wird gemeinsam mit Univ.-Doz. Dr. Stefan Egger , der erster Oberarzt in der Abteilung von Reitsamer ist und dort auch die Netzhaut- sowie die Infektionsambulanz leitet, unter anderem folgende Fragen ansprechen: Wieso muss der graue Star so oft operiert werden wie keine andere Krankheit? Wie kann man dieser Krankheit vorbeugen? Und welche Rolle spielen Probleme der Netzhaut, sobald es um Augenerkrankungen geht?







SN/vegefox.com - stock.adobe.com Vortrag 9: Herz



Salzburger Herztag: Wie man sein Herz fit hält

Dr. Hubert Wallner et al.

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 19 Uhr

Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren selbst 2021, also mitten in einer Pandemie, die mit Abstand häufigste Todesursache in Österreich. Grob ein Drittel aller Sterbefälle hierzulande ist auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Jedoch: Die Sterblichkeitsrate bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist seit Mitte der 1990er-Jahre um rund 60 Prozent gesunken. Und das ist neben einer Reihe weiterer Faktoren auch das Verdienst von Initiativen - etwa dem Österreichischen Herzverband. Mit mehr als 10.000 Mitgliedern ist der Herzverband eine der größten Patienten-Selbsthilfeorganisationen Österreichs. Ziel des Verbandes ist es, "Herzerkrankungen vorzubeugen und Erkrankten zu helfen, mit ihrer Krankheit eine hohe Lebensqualität zu erlangen". Ebendas soll auch im Mittelpunkt einer neuen Auflage des Salzburger Herztages stehen: Im Zuge von mehreren Vorträgen und anschließenden Fragerunden soll breit zu Herzerkrankungen informiert und stärkeres Bewusstsein geschaffen werden. Die Referentinnen und Referenten, eingeladen vom Salzburger Arm des Herzverbandes, werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Ein Vortragender ist jedenfalls Hubert Wallner, Direktor des Interdisziplinären Gefäßzentrums am Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach und zugleich Präsident des Salzburger Herzverbandes.







SN/julia_diak - stock.adobe.com Vortrag 10: Haut



Die Haut: Wie man sie schützen sollte, welche Anzeichen gefährlich sind

Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer

Mittwoch, 8. November 2023, 19 Uhr

Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren selbst 2021, also mitten in einer Pandemie, die mit Abstand häufigste Todesursache in Österreich. Grob ein Drittel aller Sterbefälle hierzulande ist auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Jedoch: Die Sterblichkeitsrate bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist seit Mitte der 1990er-Jahre um rund 60 Prozent gesunken. Und das ist neben einer Reihe weiterer Faktoren auch das Verdienst von Initiativen - etwa dem Österreichischen Herzverband. Mit mehr als 10.000 Mitgliedern ist der Herzverband eine der größten Patienten-Selbsthilfeorganisationen Österreichs. Ziel des Verbandes ist es, "Herzerkrankungen vorzubeugen und Erkrankten zu helfen, mit ihrer Krankheit eine hohe Lebensqualität zu erlangen". Ebendas soll auch im Mittelpunkt einer neuen Auflage des Salzburger Herztages stehen: Im Zuge von mehreren Vorträgen und anschließenden Fragerunden soll breit zu Herzerkrankungen informiert und stärkeres Bewusstsein geschaffen werden. Die Referentinnen und Referenten, eingeladen vom Salzburger Arm des Herzverbandes, werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Ein Vortragender ist jedenfalls Hubert Wallner, Direktor des Interdisziplinären Gefäßzentrums am Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach und zugleich Präsident des Salzburger Herzverbandes.

Hier finden Sie die Inhalte der letztjährigen Vortragsreihe "Meine Gesundheit" mit allen Vorträgen von 2022 zum Nachsehen.