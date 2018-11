Warum bereits Kinder an Reizdarm leiden

Schon Heranwachsende haben Magen-Darm-Probleme. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Neben einer genetischen Neigung sind Alltagsstress, Schulängste und falsche Ernährung Auslöser dafür.

"Schon bei jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren sind Darmerkrankungen wie das Reizdarmsyndrom auf dem Vormarsch. Gleiches gilt aller Wahrscheinlichkeit nach zukünftig auch für Dickdarmkrebs", sagt der Gastroenterologe Herbert Tilg von der Universität Innsbruck.

Hauptursachen für "Bauchweh" bei Kindern und Jugendlichen sind oft unterdrückte Ängste, etwa wegen der Schule. Studien zeigen, dass 80 bis 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die Schulangst haben, auch an Reizdarm und Kopfschmerzen leiden. Bei ausgeprägter Angst und Stress, etwa weil Prüfungen anstehen oder die Heranwachsenden überfordert sind, können auch Erbrechen und Durchfall die Heranwachsenden plagen.

Warum sich psychische Leiden besonders stark auf das menschliche Verdauungssystem auswirken, hat folgenden Grund: Zwischen dem Gehirn und dem Darm werden ununterbrochen Informationen ausgetauscht. In beiden Organen sind die gleichen Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin, vorhanden. So wirken sich Stimmungsänderungen auch auf die Funktion des Darms aus und umgekehrt Erkrankungen des Darms auf die Stimmung. Im Kindes- und Jugendalter sind vom Reizdarmsyndrom Buben und Mädchen gleichermaßen betroffen.

Bei den Erwachsenen sind die Zahlen deutlich anders: In Österreich dürften nach Schätzungen an die 500.000 Menschen am Reizdarmsyndrom leiden, wobei Frauen etwa doppelt so oft betroffen sind wie Männer. "Schon jetzt leiden zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung in Österreich an chronischen Darmerkrankungen und Studien legen nahe, dass die Darmkrebsfälle gerade bei jüngeren Patienten in Europa in den nächsten Jahren ansteigen werden. In den USA gibt es diese Entwicklung bereits", erklärt der Forscher und Mediziner Herbert Tilg. Die Hauptursache dafür sei in der Lebensführung und vor allem in der Ernährung zu finden, die direkten Einfluss auf das Darm-Mikrobiom habe.

Das Darm-Mikrobiom bezeichnet die Gesamtheit der Lebewesen, die den menschlichen Darm bevölkern und die einen essenziellen Beitrag zum Funktionieren der Verdauung und sämtlicher Organe leisten.

Bei erwachsenen Menschen wiegt dieses Mikrobiom bis zu einem Kilogramm und besteht, neben Pilzen und Viren, zu 98 Prozent aus Bakterien. "Wenn man sich das Mikrobiom als Orchester vorstellen möchte, besteht es aus ungefähr 1000 Mitspielern. Es sind das verschiedene Bakterienstämme, die mit dem Menschen in einer Symbiose leben und ohne die viele Stoffwechselprozesse nicht möglich wären", sagt Tilg. Diese Mikroorganismen ermöglichen die Verdauung, indem sie Stoffe aufspalten, die der Körper nicht selbstständig verwerten könnte. Viele dieser im Darm entstehenden Stoffe haben nicht nur direkten Einfluss auf das Immunsystem, sondern steuern als Botenstoffe auch viele Prozesse im Körper und beeinflussen andere Organe, nicht zuletzt das Gehirn.

"Das Mikrobiom enthält um den Faktor 100 mehr Informationen als das menschliche Genom", erklärt Tilg. Die komplexen Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und der Entstehung von physischen wie psychischen Krankheiten sind unklar. Doch Studien an Mäusen zeigten, dass das Mikrobiom nicht nur einen Einfluss auf Entzündungen im Körper, sondern auch auf die Entstehung von Depressionen und von Krankheiten wie Diabetes, Demenz und Dickdarmkrebs habe.

"Wir konnten bereits einige Bakterien lokalisieren, deren Auftreten in bestimmter Anzahl in direktem Zusammenhang mit Darmkrebs zu stehen scheint", sagt Tilg. Nervöse Darmstörungen könnten auch genetisch bedingt sein. Forscher der Universitätsklinik Heidelberg entdeckten bei Patienten, die häufig an Durchfällen leiden, charakteristische Veränderungen an Darmzellen. Auf deren Oberfläche sind Aufbau oder Anzahl jener Rezeptoren verändert, an die der Botenstoff Serotonin bindet.

Dieser Neurotransmitter beeinflusst nicht nur Stimmung, Schlaf und Blutdruck, sondern auch die Verdauung. Die genetisch bedingten Veränderungen stören die Reizleitung im Darm und führen so zu einer Überreizung.

Eine sicher wirksame Therapie bei Reizdarm gibt es nicht. Nicht jeder Reizdarm-Betroffene laboriert an denselben Symptomen. Ein Ernährungstagebuch, in dem Essverhalten und andere Einflüsse wie etwa Stress in der Arbeit, Streit in der Beziehung etc. aufgelistet werden, kann wertvolle Informationen zur Therapie beisteuern.