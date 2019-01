Wie belastbar ist ein krankes Herz?

Selbst nach einem Herzinfarkt ist Sport möglich. Und nicht nur das: Josef Niebauer, Chef der Sportmedizin am Uniklinikum Salzburg, betont: "Sport spielt eine wichtige Rolle in der Therapie von Herzerkrankungen."

Wann ist ein Herz krank? Niebauer: Vereinfacht gesagt ist ein Herz dann krank, wenn es nicht mehr genügend Blut pumpen kann, um die Sauerstoffversorgung der wichtigen Organe aufrecht zu erhalten. Das merkt man am ehesten bei Belastung und im schlimmsten Fall auch in Ruhe. Wenn man das auf die führenden Herz-Kreislauferkrankungen eingrenzt, so sind das zum einen die verengten Herzkranzgefäße, die einen Herzinfarkt verursachen. Daneben gibt es zahlreiche Ursachen für ebenfalls weit verbreitete Herzmuskelschwäche, die man wiederum vereinfacht so einteilen kann: Eine davon ist gleichsam gottgegeben, man kennt die Ursachen, doch sind diese vereblicher Natur. Die andere Gruppe ist die Folge von Herzklappenfehlern. Hinter der dritten Gruppe steckt hoher Blutdruck. Und die vierte Gruppe hängt wieder mit verkalkten Herzkranzgefäßen zusammen und den Folgen von Infarkten.