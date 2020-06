Wie Kinder die Krise meistern

Weniger das Alter als vielmehr das soziale Umfeld war entscheidend, wie Kinder und Jugendliche den Corona-Lockdown überstanden haben. Kinderpsychiater ziehen eine erste Bilanz.

Kinder und Jugendliche haben die vergangenen Wochen und Monate des Lockdowns und der schrittweisen Rückkehr in eine neue Normalität des Lebens je nach Lebenssituation und Alter sehr unterschiedlich erlebt. Während die einen gut damit umgehen konnten, sehr kreativ dabei waren und die Situation abseits des normalen Schulbetriebs zum Teil sogar entspannter erlebt haben, registrierten die Kinder- und Jugendpsychiater umgekehrt auch vermehrt Schlaf-, Angst- und Essstörungen.

Besonders der soziale Austausch unter Gleichaltrigen und der regelmäßige Schulbesuch sind wichtige Elemente des kindlichen Alltags und ihrer psychischen Gesundheit. In einer Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie heißt es dazu: "Ein längerer Ausschluss aus den Lern- und Erfahrungsräumen schädigt Kinder und Jugendliche in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung und hinterlässt Spuren, die schon sichtbar sind und sich auch für längere Zeit nach Aufhebung der Restriktionen zeigen werden."

Leonhard Thun-Hohenstein, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Salzburg, betont dazu: "Die Kontaktarmut der Kinder untereinander war ein großes Problem und der Wunsch nach der realen Welt war zuletzt schon sehr groß. Viel länger hätte das nicht mehr dauern dürfen. Aber man muss auch sagen, dass viele Kinder das sehr gut gelöst haben und dabei auch ungemein kreativ waren." Thun-Hohenstein ist sogar der Meinung, dass sich die Kinder in der Kommunikation gegen die soziale Isolierung leichter getan haben als die älteren Menschen, weil sie mit den digitalen Medien und den sozialen Netzwerken aufwachsen. Viel schwerer haben es die Kinder, wie er anhand ihrer Reaktionen sieht, mit dem derzeitigen Schichtbetrieb in den Schulen. Besser als der tageweise Wechsel wäre, wenn sie eine Woche Unterricht und dann wieder freihätten.

Grundsätzlich ist es nicht das Alter, das den Unterschied bei den Kindern und Jugendlichen beim Bewältigen der Coronakrise ausmacht, sondern ihr Umfeld. "Je ärmer und sozial benachteiligter die Kinder sind, umso stärker sind sie gefährdet, psychisch zu erkranken", erklärt Thun-Hohenstein. Die Probleme psychisch kranker Eltern, die vielleicht auch noch arbeitslos geworden seien oder ihre Firma verloren hätten, würden sich auf die Kinder übertragen. "Es hängt sehr vom Schutz der Umgebung ab, wie die Kinder durch die Krise kommen. Je ungeschützter sie sind, umso eher reagieren sie mit psychischen Störungen."

Thun-Hohenstein startet dieser Tage eine Studie, um die vergangenen Wochen auch mit Daten genauer belegen zu können. Was er aber auf jeden Fall schon sagen kann: Die Zahl der Kinder, die wegen Angststörungen, Schlafproblemen oder Depressionen in die Klinik kämen, habe deutlich zugenommen. Besonders schwierig sei die Zeit auch für Kinder gewesen, die schon an Essstörungen gelitten hätten. Zum einen, weil sie plötzlich in der Betreuung keine externe Kontrolle mehr hätten. Und zum anderen hätten jene, die in der Klinik stationär aufgenommen seien, keine Besuche mehr empfangen können.

Die Kinderpsychiater rüsten sich vor allem schon für den Herbst. Denn aus den Erfahrungen vorausgegangener Epidemien wie SARS und MERS weiß man, wie Thun-Hohenstein sagt, dass dadurch bis zu 35 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter Angststörungen und Depressionen leiden, sieben Prozent haben posttraumatische Belastungsstörungen. Zum Vergleich: Im sogenannten normalen Alltag liege die Summe aller psychischen Belastungen bei 20 Prozent.

Kathrin Sevecke, Direktorin der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Innsbruck und Vizepräsidentin der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, weist abschließend darauf hin: Vor allem jene Kinder, die in hoch pathologischen familiären Strukturen lebten, seien jetzt stark betroffen gewesen: "Wir haben in dieser Zeit viele akute Belastungssituationen und Notfälle aufgrund von familiären Auseinandersetzungen registriert." Sie betont auch: "Besonders auffällig erscheint uns das vermehrte Konsumieren illegaler Substanzen bei jenen Jugendlichen, die schon vor der Krise Drogen konsumiert haben. Ein Grund könnte sein, dass den Jugendlichen mehr Zeit zur Verfügung stand."

Fazit: Der Schulbetrieb und Kinderbetreuungseinrichtungen sollten so schnell wie möglich in den Normalbetrieb wechseln, um weiteren schweren Schaden von den Kindern und Familien abzuwenden.