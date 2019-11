Wie man Viren gezielter bekämpft

Ein Salzburger Molekularbiologe ist elementaren Schwachstellen in den trickreichen Krankheitserregern auf der Spur.

Viren sind sehr wandlungsfähig. Das macht es auch schwierig, Impfungen und andere Medikamente gegen sie zu entwickeln. Die Forscher suchen daher ständig nach neuen Angriffspunkten, mit denen man Viren ausschalten kann. Der Salzburger Molekularbiologe Florian Schur arbeitet am Forschungsinstitut IST Austria (Institute of Science and Technology) in Klosterneuburg zum Beispiel an HIV-verwandten Viren, die unter anderem die Immunschwächekrankheit Aids auslösen können. Am Ende dieser Forschungen könnte einmal ein Weg stehen, wie man eine Infektion mit HIV endgültig bekämpft. Derzeit kann man mit Medikamenten, die man ein Leben lang nehmen muss, das Virus "nur" gut in Schach halten.

HI-Viren sind nach Angaben Schurs sogenannte Retroviren, die unterschiedliche Formen annehmen können. Schurs Grundlagenforschung versucht die Strukturen und Bausteine der Viren genau zu entschlüsseln und auch die Mechanismen zu verstehen, wie die unterschiedlichen Bausteine immer wieder neu zusammengesetzt werden.

Auch wenn die heutigen Medikamente gegen das HI-Virus bereits sehr gut seien, bleibe als ein Hauptproblem: Die Viren entwickeln schnell Resistenzen. Um daher dem HI-Virus genauer auf die Spur zu kommen, arbeitet der Molekularbiologe auch an strukturellen Vergleichen mit verwandten Viren, die unter anderem Pferde (Equines Anämievirus) oder Vögel infizieren. "Sehr viele Bestandteile sind hier gleich, obwohl die Viren unterschiedliche Wirte haben", erklärt Schur. "Man muss sich das beim HI-Virus und Anämievirus vereinfacht dargestellt so vorstellen, dass sie aus gleichen Komponenten sehr unterschiedliche Virenpartikel machen. Wir gehen dabei den Fragen nach, was die Viren dazu antreibt und wie sie sich dahingehend entwickelt haben."

Das wichtigste Werkzeug für diese Forschungen sind hochmoderne Kryo-Elektronenmikroskope. Dabei werden die Viren bei minus 196 Grad Celsius eingefroren und können dadurch ohne chemische Fixiermittel im gleichsam nativen Zustand analysiert werden. In der Strukturbiologie ist diese Technologie unverzichtbar geworden.

Wo aber könnte nun der Ansatz zu finden sein, um HI-Viren nachhaltiger zu bekämpfen? Grundsätzlich ist es so, dass infizierte Zellen, wie Schur sagt, riesige Mengen an Virenpartikeln produzieren. Anfangs sind sie noch nicht infektiös, sondern erst ab dem Zeitpunkt, an dem sie die Zelle verlassen. Schur: "Das Ziel sind Medikamente, die genau diese Reifung der Viren verhindern. Wenn man weiß, wie das Virus reift, können wir neue Angriffspunkte finden, um die Reifung zu unterbrechen oder erst gar nicht stattfinden zu lassen."

Diese Strategie könnte nach Angaben Schurs aber auch im Kampf gegen andere Viren entscheidend weiterhelfen, wie gegen Grippeviren. Der Schlüssel sei dabei, "genau jene Bestandteile der Viren zu finden, die ihre Struktur nicht verändern dürfen".

Schur betont: "Das wäre ein entscheidender Schritt vorwärts. Beim HI-Virus haben wir bereits eine Struktur gefunden, die bei der Reifung hin zur infektiösen Funktion essenziell ist."