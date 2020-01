Wie pflegenden Angehörigen helfen?

Eine aktuelle Studie zeigt für Salzburg gewaltige Defizite in der Pflege von Demenzpatienten auf. Vor allem Angehörige werden meist hilflos alleingelassen. Die Analyse macht aber auch klar, wo man ansetzen müsste.

Die Pflege von dementen Angehörigen ist eine besondere Herausforderung. Oft sind die Pflegenden damit maßlos überfordert. Jürgen Osterbrink, Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft und -praxis an der PMU Salzburg, hat sich die Situation in Salzburg in einer Studie zusammen mit ...