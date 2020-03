Schlafen ist für den Menschen so grundlegend notwendig wie Essen und Trinken. Wer ausreichend schläft, hilft seinem Immunsystem, mit Erregern fertigzuwerden. Das kann in Zeiten von Influenza & Co. von Vorteil sein.

Zu Zeiten, als der Schlaf des Menschen wenig erforscht war, galt er als "Bruder des Todes". Die griechische Mythologie spiegelt dieses Denken in "Hypnos", dem Gott des Schlafs, und seinem Bruder Thanatos, Gott des Todes. Heute versteht man ...