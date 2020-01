Brände wie in Australien, aber auch Feinstaub, Stickoxide oder Ozon können zum Problem werden.

In der Qualifikation für die Australian Open musste eine Tennisspielerin nach einem Hustenanfall aufgeben. Ursache dafür war die schlechte Luft in Melbourne durch die Buschfeuer. Die Lage in Australien hat sich inzwischen etwas entspannt. Aber Josef Niebauer, Leiter des Instituts ...