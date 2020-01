Zwei Schulen in Tirol wegen Grippe geschlossen

Zwei Volksschulen in Tirol haben vorübergehen geschlossen werden müssen, weil jeweils mehr als ein Drittel der Schüler an Grippe erkrankt ist. In Vomperbach (Bezirk Schwaz) waren 24 von 49 Kindern betroffen, in Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) 20 von 58 Kindern, teilte das Land am Dienstag mit. Die Schulen sollen bis zum Wochenende als Vorsichtsmaßnahme geschlossen bleiben.

SN/APA (dpa/Archiv)/Stephan Jansen Landessanitätsdirektion empfiehlt weiterhin Grippeimpfung