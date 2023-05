Grassl: Schnaps mit langer Tradition

"Wir stellen im Jahr rund 100.000 Liter Spirituosen her." Florian Beierl, GF von Grassl

Die längste Zeit hatten die Grassls eine kleine Hausbrennerei. Mit dem aufkommenden Tourismus wurde ihr Schnaps mehr und mehr zum Mitnahmeprodukt, erklärt Florian Beierl. Zusammen mit seinem Bruder Martin leitet er heute das Unternehmen. Ihr Vater Josef war zunächst Geschäftsführer beim letzten Grassl-Nachfahren, bevor er die Firma übernahm und dann an seine Söhne übergab. Aktuell zählt der Betrieb rund 50 Mitarbeiter. Jährlich werden rund 100.000 Liter an Spirituosen hergestellt, zum Teil noch nach alten Rezepten aus der Klosterapotheke der Berchtesgadener Fürstpropstei. Erhalten haben sich auch die Brennhütten der GrasslsEs sind fünf an der Zahl: die Enzianbrennhütte Eckerleiten an der Roßfeldstraße, die drei Hütten im Nationalpark am Priesberg, auf der Wasseralm und am Funtensee sowie die Wurzelgraberhütte auf der Kallbrunnalm, wo aber nur alle zehn Jahre geerntet wird. "Die Brennhütten sind zum Teil 350 Jahre alt und extra gebaut worden", berichtet Beierl. Die Wurzeln - die Basis von Enzian und Meisterwurz - ins Tal zu transportieren und dort zu verarbeiten war zu aufwendig. Deshalb wurde gleich am Berg gebrannt. In manch einer der Hütten ist die Zeit stehen geblieben und Brenner Max Irlinger muss auf Handyempfang, Strom und Zufahrtsstraße verzichten. Von der Wurzel zum Schnaps

BILD: SN/ENZIANBRENNEREI GRASSL Die Wurzeln werden ausgegraben.

"Wir sind die Einzigen, die in der Kernzone des Nationalparks die almwirtschaftliche Nutzung behalten dürfen", erklärt Beierl weiter. Irlinger und seine Wurzelgraber graben mit Spezialhacken in einem Abstand von 7 bis 15 Jahren am gleichen Fleck, damit sich die Pflanzen regenerieren können. Der Brenner zieht von Hütte zu Hütte und hält sich dort jeweils einige Wochen auf. Für den Enzianschnaps zum Beispiel suchen die Wurzelgraber vor allem die Wurzeln des Pannonischen Enzians, aber auch des Gelben Enzians. Eine Wurzel kann bis zu einen Meter lang und zwei Kilogramm schwer werden. Nicht die ganze Wurzel wird gesammelt. Ein Rest kommt wieder in die Erde und wächst dort weiter. Außerdem werden nicht alle Wurzeln aus der Erde geholt. "Für einen Liter Enzian brauche ich acht Kilogramm Wurzeln", erklärt Irlinger.

BILD: SN/ENZIANBRENNEREI GRASSL Brenner Max Irlinger zerkleinert die gesammelten Wurzeln und maischt sie ein.

Die Graber tragen eine Schürze mit einer großen Tasche. In diese kommen die gesammelten Wurzeln zunächst, bevor sie in Säcken zur Brennhütte getragen werden. Dort wäscht sie der Brenner, zerkleinert sie und maischt sie ein. Sie werden also mit Wasser und Bäckerhefe angesetzt. Nach zwei bis drei Wochen Gärzeit geht es für Irlinger ans Brennen. Das dauert rund eine Woche. Schließlich wird das Destillat mit einem Jeep beziehungsweise vom Funtensee mit einem Hubschrauber ins Tal transportiert. Weil mit dem Gebirgsenzian, für den nur wild gewachsene Pflanzen verwendet werden, die Nachfrage nicht gestillt werden kann, brennt Irlinger den Winter über auch im Tal. Dafür werden Enzianwurzeln zugekauft, unter anderem aus Niederbayern. Der Rest des Produktionsprozesses ist gleich. Allerdings beträgt die Gärzeit im Tal aufgrund des höheren Bottichvolumens und der Temperaturschwankungen in der Brennerei doppelt so lange, nämlich sechs Wochen. Brennerwissen wird weitergegeben Irlinger war ursprünglich als Holzbearbeitungsmechaniker tätig, bevor er sich auf die Stelle des Talbrenners bewarb. Letztlich wurde er von 2017 weg zwei Jahre lang zum Bergbrenner ausgebildet. Brenner ist allerdings kein offizieller Lehrberuf, weshalb Irlingers Vorgänger sein Wissen an den heute 33-Jährigen weitergab. Brennen hat mit Erfahrung zu tun. Und mit Gefühl. Die Brennblase in der Brennhütte Eckerleiten hat zum Beispiel kein Thermometer. "Wenn's zu dampfen beginnt, sind es 100 Grad", weiß Irlinger.

BILD: SN/ENZIANBRENNEREI GRASSL Das Destillat wird anschließend mehrere Jahre in Fässern in einem Stollen gelagert.