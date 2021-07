Große Grillshow der Salzburger Fleischer

Schön langsam tritt Corona in den Hintergrund und macht dem Genuss wieder Platz. Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Grillsaison.

Unter dem Motto "Feuer frei zur Grillerei!" zelebrieren die Salzburger Fleischer am 7. Juli die Hohe Schule des Grillens in der Salzburger Altstadt. Am Parkplatz hinter der "Monkeys cafe.bar" gibt es von 18-19 Uhr Grilltipps vom Salzburger Fleischer und Grillweltmeister Helmut Karl höchstpersönlich, danach steht bis 21 Uhr Feines vom Grill auf dem Programm.

Der Barbecue-Meister weiht die Besucher live in seine Grillgeheimnisse ein. Dabei steht neben dem theoretischen Fachwissen natürlich auch der kulinarische Genuss im Vordergrund.

Infos und Anmeldung auf www.salzburger-fleischer.at