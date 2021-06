Haubenküche am Weingut

Gutes Essen, guter Wein. Einige Weingüter etablierten als besonderes Plus ein Restaurant auf Haubenniveau. Hier sind unsere Tipps.

Der Jamek ist Kult. Kaum irgendwo in der Wachau ist man in Sachen traditioneller Kulinarik besser aufgehoben als hier. Sommers im Garten mit Blick auf die Jochinger Weinberge zu sitzen und die Zeit an sich vorbeiziehen zu lassen, das hat schon was. Aber auch drinnen in den heimeligen Gaststuben geht es gemütlich und geschmackvoll zu. Serviert werden nach wie vor die Klassiker von Edeltraud Jamek: Hechtnockerl, Topfenhaluschka und Grammelschmarren. Die Küchenchefs Alexander Groß und Peter Habegger entwickeln diese klassisch-regionale Küchenlinie ...