Heimelige Ruheoase mit Blick auf 31 (Kirch-)Türme

Ab den 70er-Jahren haben Ellen Aschauer und ihr Mann Georg das Gartenhäuschen an der Imbergstiege genossen. Mit sagenhaften Ausblicken, fröhlichen Festen - und Mitbewohner Jakob.

Jakob liebt die Farbe Rot. Vornehmlich das strahlende, frisch leuchtende Rot der Erdbeeren. Sobald er dieser ansichtig wird, stürzt er auf sie los. Pech für jede Person mit rot lackierten Zehennägeln in offenen Sandalen an einem heißen Sommertag. Da beißt er schon mal kräftig zu, wenn er nicht zuvor eine bereitgelegte Erdbeere erwischt.

Jakob ist eine griechische Landschildkröte und wird regelmäßig von Heidi Hochrießer, einer langjährigen Freundin der Besitzerin, gefüttert. Flott muss sie sein beim Austeilen der Erdbeeren, wie sie aus eigener leidvoller Erfahrung weiß. "In Jakobs Welt bin ich gleichbedeutend mit Futter, und wenn's meine roten Zehennägel sind", schildert sie lachend. Jakob wohnt seit mehr als 50 Jahren im Garten des Häuschens Imbergstiege Nr. 5. Mit seiner Besitzerin Ellen Aschauer hat er eines gemeinsam: das Alter. Beide sind über 90 Jahre alt. Die ehemalige Mathematik- und Latein-Lehrerin ist zeit ihres Lebens gemeinsam mit ihrem Mann Georg in der ganzen Welt herumgereist. "Mein Mann war Geografie-Professor an der Pädagogischen Akademie, er ist 1994 leider schon verstorben."

Im Jahr 1959 waren sie beispielsweise sechs Wochen lang mit Zelt und VW-Bus in der Türkei unterwegs, bis zum Vansee, nahe zur iranischen Grenze. "Damals war das ja noch möglich, hat keiner gefragt. Da haben wir zwei Schildkröten gefunden, die wir nach Hause mitgenommen haben. Ich war damals 30 und die Schildkröten wurden auf dasselbe Alter geschätzt", schildert sie. Die Kinder haben die beiden Panzertiere auf Susi und Jakob getauft und sie lebten fortan im Garten der Schwiegereltern in Niederösterreich.

SN/ricky knoll Blick auf das Museum der Moderne von der Gartenlaube aus.

Anfang der 1970er-Jahre wollte es ein Zufall, dass den Aschauers ein Gartenhaus an der Imbergstiege, gleich neben der Kirche St. Johannes am Imberg, zum Kauf angeboten wurde. "Das Dach war defekt und es gab einen Instandhaltungsauftrag der Stadt, dem der Besitzer nicht nachkommen wollte. So kamen wir zum Zug. Die Finanzierung ist uns nicht leichtgefallen, es gab strengste Auflagen der Stadt, sogar die Baumpflanzung wurde uns vorgeschrieben. Aber wir haben jahrelang fest selbst angepackt und es so instand gesetzt. Mein Mann war ja sehr genau und hat z. B. antikes Schmiedeeisen und vor allem sehr viel Holz verwendet."

Ellen Aschauer ist in Klagenfurt geboren. Der Vater war Arzt im oberen Drautal, deshalb hat sie in Lienz das Gymnasium besucht. Nach der Matura studierte sie in Innsbruck, wo sie ihren Mann kennenlernte. Dieser bekam nach der Heirat in Lienz eine Anstellung am Gymnasium. "Wir hatten eine kleine Wohnung im Schloss Bruck, oberhalb von Lienz. Nach den ersten beiden Kindern wurde uns das zu klein. Wir entschieden uns damals, nach Salzburg zu übersiedeln. Die erste Wohnung war am Hildmannplatz, aber nach dem vierten Kind war nochmals ein größeres Heim nötig, was wir in der Reichenhaller Straße fanden. 1968 sind wir mit dem Leiterwagerl hierher übersiedelt", sagt sie.

SN/ricky knoll Ellen Aschauer war 30, als Jakob zu ihr kam – und er ebenfalls.

Ihr Erholungsrefugium fanden sie im Gartenhaus an der Imbergstiege, wohin bald auch Jakob und Susi übersiedelten. "Susi lebte gut fünf Jahre dort. Sie ist uns dann leider gestohlen worden, seither wohnt Jakob hier allein. Zuvor mussten wir alles absichern, damit er nirgendwo hinunter- oder hinausfällt. Im Winter übersiedelt er in eine große Kiste voll mit Laub und Heu. Im Erdboden kann er sich nicht eingraben, weil er bald auf Fels stoßen würde. Aber bislang hat das immer bestens funktioniert."

Trotz seiner gut 90 Jahre ist Jakob erstaunlich flott unterwegs, vor allem angesichts roter Erdbeeren, siehe unten. Ellen Aschauer hingegen fällt es immer schwerer, ihren Lieblingsort zu besuchen. "Ich habe Schwierigkeiten mit den Treppen. Aber hin und wieder komme ich her und darf den Lift im Nachbarhaus benutzen. Die schönen Zeiten oben vermisse ich jedoch sehr", bedauert sie. Stolz ist sie auf eine Auszeichnung des Naturschutzbunds von heuer: der prämierte ihren Garten bei der Aktion "Natur im Garten".

Wenn auch die Beine nicht mehr so gut mitspielen, ihr Geist ist hellwach. Beispielsweise hat sie ein Faible für Kurrentschrift. Sie transkribierte gern und nimmt immer noch Aufträge dafür an. Als die Kinder kamen, hat sie den Schuldienst aufgegeben und daheim Nachhilfeunterricht gegeben. "Und das könnte ich heute noch", ist sie überzeugt.

SN/ricky knoll Jakob die Schildkröte liebt Erdbeeren.

Gern erinnert sie sich an die Jahre, die die Familie auf dem Kapuzinerberg verbracht hat, vor allem in der warmen Jahreszeit. "Winterfest ist das Haus nicht, aber wir haben auch sehr oft mit Freunden hier Adventabende verbracht, mit vielen Liedern und sehr fröhlich." Vor allem die Aussichten sind fabelhaft, sowohl von der Gartenlaube vor dem Hütteneingang aus als auch von der Stiege, die bis auf Dachhöhe zur Rückseite führt. "So gut wie die ganze Stadt ist von hier aus zu sehen, bis auf den Teil, den der Kapuzinerberg verdeckt. Insgesamt 31 Türme - Kirchen oder andere Gebäude - sehen wir von hier." Inzwischen hat sie das Gartenhaus einem Sohn vermacht. Der lebt zwar mit seiner Familie in Wien, ist aber häufig zu Besuch. Die laufende Instandhaltung ist wichtig, denn außer Reparaturen ist nichts erlaubt. "Abreißen und neu bauen geht überhaupt nicht." In Chroniken wird das Häuschen als "Wachhüttl bei den Kapucern" bezeichnet und an einem Balken unter dem Dach ist die Jahreszahl 1672 sichtbar. Anfang des 19. Jh. wurde es von quadratisch auf rechteckig erweitert. 1920 kam ein niederer L-förmiger Anbau dazu. "Wir haben das Dach vereint und mit Schiefer - so wie die Johanneskirche - gedeckt sowie außen alles mit Holz verschindelt. Es lässt sich gut verweilen hier."

Sie wollen mehr zu dem Thema erfahren? Dann lesen Sie weitere Artikel in der Beilage „Wohnen in Salzburg“ – ab 17. September kostenlos in der SN-App.

Download für Tablets/Smartphones