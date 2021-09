Herbsttipps für Körper, Seele und das Zuhause

Wir haben wieder ein paar nützliche Ideen für den Alltag, kleine Helferlein fürs Wohlbefinden und praktische Haushaltstipps für Sie parat.

Füße

Salzbad für die Füße



SN/JacZia - stock.adobe.com Salz macht müde Füße wieder munter.

Herbst ist Wanderzeit und die Füße stecken häufig in Bergschuhen und tragen uns auf weiten Wegen durch die Natur. Da kann es schon vorkommen, dass die Füße müde und geschwollen sind. Dagegen hilft ein Fußbad mit Salz. Füllen Sie zwei Hände voll Salz in eine kleine Wanne oder Schale und gießen warmes Wasser dazu. Baden Sie die Füße darin für zwanzig Minuten. Nach dem Bad spülen Sie das Salz nicht sofort herunter … Es darf ruhig noch ein wenig auf der Haut bleiben. Salz fördert die Durchblutung und wirkt im Bad besonders entspannend für beanspruchte Füße.

Haushalt

Heizung staubfrei

Jetzt kommen bald wieder die Heizkörper zum Einsatz. Bevor es losgeht, entlüften Sie Ihre Geräte und reinigen Sie diese. Ist der Heizkörper stark verschmutzt, ist er weniger leistungsstark. Mit dem Staubsaugerrohr entfernt man zuerst den gröbsten Staub, bevor man mit einem schmalen Staubwedel die Zwischenräume putzt. Mit dem Föhn lassen sich auch etwaige Reste gut herausblasen.

Etiketten entfernen



SN/Rebeca - stock.adobe.com Reste leichter lösen statt „kletzeln“.

Im Herbst wird wieder viel eingekocht. Alte Etiketten auf Marmeladen- und Rexgläsern sind oft ganz schön hartnäckig und lassen sich nur schwer entfernen. Manchmal kommt man auch mit Spülmittel und Schwämmchen nicht weiter.

Öl erleichtert das Ablösen einiger Klebstoffe enorm. Welche Sorte Sie verwenden, das spielt keine Rolle - Speise- oder Babyöl funktionieren beispielsweise sehr gut. Sollte es möglich sein, so entfernen Sie zuerst die Papierschicht. Nun benetzen Sie die Klebereste ausreichend mit dem Öl. Sie können dieses auch vor der Anwendung ein wenig erwärmen. Lassen Sie das Ganze für eine Viertelstunde einwirken und entfernen Sie die Reste mit einem Küchentuch bzw. einem Stück Küchenrolle. Bei Bedarf wiederholen Sie diesen Vorgang. Dieser Trick funktioniert übrigens auch wunderbar, wenn man die Preispickerl von Geschirr ablösen möchte.

Keine Maus im Keller

Auch den Mäusen wird es im Spätherbst draußen zu kalt und auf der Suche nach einem gemütlichen Plätzchen nisten sich die kleinen Nager oft im Keller ein. Dem können Sie vorbeugen: Verschließen Sie mit Drahtschwämmchen alle möglichen Eintrittsritzen und -spalten. Für Lüftungsöffnungen gibt es im Fachhandel entsprechende Gitter.

Matratzen-Salzkur nach nächtlicher Panne

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass Kindern nachts eine kleine "Überschwemmung" passiert und sie ins Bett machen. Das ist nicht so schlimm und wenn Sie rasch den folgenden Tipp umsetzen, dann können Sie die gröbsten Urinspuren problemlos beseitigen: Streuen Sie ordentlich Salz auf den nassen Fleck auf der Matratze und warten Sie, bis das Salz die Feuchtigkeit aufgesogen hat. Danach saugen Sie das Salz mit dem Staubsauger ab und wiederholen bei Bedarf den Vorgang.

Gut gegen den Herbstblues

SN/cherryandbees - stock.adobe.com Stimmungsaufheller gefällig?

Niedergeschlagen, häufig trübe Gedanken, antriebslos - einige Menschen kennen diesen Zustand nur zu gut, besonders in der Herbstzeit. Werden die Tage wieder kürzer, bekommen wir auch weniger Sonnenlicht und somit produzieren wir auch weniger Serotonin. Doch dieses Hormon ist unter anderem auch dafür zuständig, dass wir energiegeladen und gut drauf sind.

Mit unseren Tipps lässt sich Ihre Stimmung bei einer Herbstblues-Welle vielleicht ein wenig aufhellen.

Wechseldusche

Wechselduschen sind wahre Alleskönner - die abwechselnden Reize, das kalte und warme Wasser, haben positive Effekte: Das Immunsystem wird gestärkt, Kreislauf und Stoffwechsel werden angekurbelt. Und das hebt auch die Laune. Beginnen Sie bei den Wechselduschen immer mit dem warmen Wasser (etwa eine Minute), dann kommt das kalte Wasser. Zwei bis drei Durchgänge sind gut. Beenden Sie die Wechseldusche immer mit kaltem Wasser. Dadurch können sich die Gefäße wieder verengen. Nach dem Duschen gut abtrocknen und warm in gemütliche Kleidung packen, damit Sie nicht zu sehr auskühlen.

Heiße Schokolade gut gewürzt



SN/Viacheslav Lakobchuk - stock.ado Eine schokoladige Portion Glücksgefühl.

Gewürze wie Kardamom oder Chili wärmen von innen und bringen den Kreislauf in Schwung. Und dunkle Schokolade regt die Glückshormone an. Kochen Sie eine Kardamomkapsel und eine milde Chilischote in heißer Milch. Entfernen Sie die Gewürze und fügen Sie Kakao und Honig oder Zucker nach Belieben hinzu. Oder schmelzen Sie vorsichtig ein Stück Schokolade in Ihrer Gewürzmilch.

Wem Chili zu scharf ist, der kann auch mit Zimt oder Muskat würzen.