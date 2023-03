Ihr Marathondebüt verblüffte die Laufszene

Luzia Ludwig kam über den Triathlon zum Laufen. 2022 zeigte sie als Newcomerin beim Salzburg Marathon groß auf - und hat auch für diese Laufsaison große Ziele.

Die Marathonpremiere endete mit einem Staatsmeistertitel. Naturtalent? Harte Arbeiterin? Das Glück auf ihrer Seite? Vielleicht eine Mischung aus allem?! Mit dem Staatsmeistertitel beim Salzburg Marathon 2022, am Ende der 42,195 Kilometer belegte sie in der allgemeinen Klasse der Frauen trotz langer Führung Platz zwei, hat die in Zell am See aufgewachsene Luzia Ludwig die Veranstalter, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr näheres Umfeld und wohl auch sich selbst verblüfft. Eine Zeit von 3:03;10 Stunden stand am Ende auf der Anzeigetafel. Wie war das möglich? Ludwig ist von Kindesbeinen an sehr sportlich und hat im Ausdauerbereich - besonders wenn man ihr junges Alter von 23 Jahren bedenkt - doch schon einiges an Erfahrung gesammelt. "Bereits im Kindesalter wurde bei mir der Grundstein für Bewegung gelegt", erzählt Luzia und ergänzt: "Ich war mit meinen Eltern und meiner um zwei Jahre jüngeren Schwester viel in der Natur unterwegs. Laufen, wandern, Rad fahren, schwimmen - und richtig begonnen hat die sportliche Karriere, als ich mit meiner Schwester spielerisch mit dem Triathlon angefangen habe."

Freund Luki als Trainingspartner

In der Volksschule kam die Pinzgauerin das erste Mal mit der Sportart in Berührung, und ihre Faszination am Triathlon ist auch heute noch groß - auch wenn sie andere Umstände schließlich zur Läuferin gemacht haben. "Ich genieße es mittlerweile wieder, wenn ich zwischendurch mal aufs Rad steigen oder auch schwimmen kann", sagt Ludwig. Das ist für sie eine gute Abwechslung zu den vielen Laufeinheiten und bringt sie außerdem beim Laufen weiter. Vor allem das Radfahren macht ihr derzeit wieder viel Spaß. Das war vor einiger Zeit noch anders: Ein schlimmer Radunfall führte während der Coronazeit nicht nur zu einer Operation, sondern hinterließ auch mental leider einen bleibenden Eindruck, sodass an längere Radtouren nicht mehr zu denken war. Im Trainingslager in Gran Canaria - unter Begleitung ihres Freundes Lukas, Trainer, Mentor und Stütze in Personalunion - hat sie nun endlich die alte Leidenschaft wieder entdeckt und kann bei langen Radtouren an ihrer Grundlagenausdauer arbeiten. Natürlich kommt es Luzia sehr gelegen, dass ihr Freund, der seine aktive Karriere mittlerweile beendet hat, früher selbst professionell Triathlon betrieben hat. So hat sie den idealen Trainingspartner tagtäglich an ihrer Seite. "Luki ist eigentlich immer mit dabei, ob beim Training oder beim Wettkampf. Beim Marathon macht er für mich Tempo und unterstützt mich auch sonst in allem. Das hilft mir sehr", verrät Ludwig.

Schlechte Vorzeichen vor dem Salzburg-Start

Zurück zu ihrem wohl größten Erfolg: Die Vorzeichen für den Salzburg Marathon 2022 standen eigentlich recht schlecht, wie Luzia zugibt. "Ich hatte im Vorfeld Corona und konnte wochenlang nicht wirklich trainieren. Wir waren dann in Italien unterwegs und Luki meinte zu mir: ,Für eine Halbmarathon PB (Anm. Personal Best) wird das Training noch nicht reichen, probier doch einfach den Marathon.' Nur zwei Wochen später bin ich tatsächlich meinen ersten Marathon gelaufen und das war nicht die schlechteste Entscheidung", muss Ludwig schmunzeln. Zugute kam der jungen Athletin, dass sie immer schon viel Grundlagenausdauer trainiert hat. Sowohl in Salzburg als auch später in Wien, Ludwig studierte dort Internationale BWL an der Wirtschaftsuniversität, war sie in Triathlonvereinen. Zur "reinen" Läuferin wurde sie erst durch einen schweren Radunfall, der ihre Triathlonambitionen abrupt beendete. Auch wenn sie dem Triathlonsport nach wie vor verbunden ist, sieht sie ihre Zukunft auf jeden Fall im Laufsport. Mittlerweile sind Ludwig und ihr Freund von Mödling nach Utrecht übersiedelt, die Österreicherin macht dort ihr Masterstudium. Luzia und Luki sind beide sehr familien- und heimatverbunden und kehren immer wieder gern nach Österreich zurück. Rennen in der alten Heimat machen besonders viel Spaß. "Das ist heuer leider nicht möglich, ich freue mich aber schon darauf, wenn ich vor heimischem Publikum wieder zeigen darf, was ich kann", sagt sie. Im Frühling 2023 hat Ludwig drei Rennen im Ausland geplant, zwei Halbmarathons in Berlin und Enschede bzw. einen Marathon in Kopenhagen. Die Planung für den Herbst läuft noch. Wobei Luzia bereits von den großen Marathons in Chicago, Boston und Co. träumt. Chicago stehe sowieso ganz oben auf ihrer Liste. Für diese "Majors" müsse man sich aber erst mit einer schnellen Zeit qualifizieren. "2:45 Stunden über die Marathondistanz sind kurz- bis mittelfristig mein Ziel, daran arbeite ich hart."

Essen, essen, essen

Ob sie wie viele andere Sportlerinnen und Sportler auch ein bisschen abergläubisch bei Wettkämpfen ist? "Ich flechte mir immer Zöpfe und trage Armbänder, die ich von mir nahestehenden Menschen geschenkt bekommen habe. Die Armbänder trage ich aber sowieso immer", erklärt sie. Warum denn ausgerechnet Zöpfe? "Weil das insbesondere bei den schnellen Läufen praktisch ist. Dieser Trend kam vor ein paar Jahren beim Triathlon auf und ich habe das auch so übernommen", sagt Luzia.

Damit man bei einem Marathon im Spitzenfeld landet, müssen viele Faktoren zusammenstimmen. Ludwig betont mehrmals, wie wichtig vor allem die richtige Verpflegung ist. Man müsse sich eigentlich fast zwingen, ständig zu essen, weil der Körper das unbedingt brauche. "Das Trinken ist genauso wichtig. Ich merke es auch bei kurzen Läufen, dass mir das Essen guttut. Ich regeneriere schneller", sagt Ludwig. Sie habe selbst einige Jahre austesten müssen, was sie wirklich brauche und was ihr Körper gut vertrage, habe aber jetzt das für sie Richtige gefunden. Überhaupt hat die Sportlerin ein paar Tipps für Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger: "Mobilisierung, Rumpfstabilisationsübungen, Aufwärmen, Lauf-ABC, da gibt es viele Sachen."

Das Allerwichtigste sei aber, nicht zu schnell zu viel zu wollen. "Weniger ist oft mehr! Ich merke das bei meinen Trainingsumfängen. Wenn ich nur Kilometer fresse, dann geht das bei mir nach hinten los." Ein weiterer Rat: "Lockere Läufe locker, harte Läufe hart." Der Wechsel aus beiden Einheiten ist entscheidend.

In Wien hat sie zwei Mal pro Woche auf der Tartanbahn trainiert und war viel am Anninger laufen. Schneeberg und Rax nutzte sie in der Off-Season eher zum Wandern. So konnte sie perfekt moderate Steigungen trainieren - im bergigen Pinzgau eher ein Ding der Unmöglichkeit, wie sie zugibt. In den flachen Niederlanden ist sie aufs Laufband ausgewichen, um die Steigungen simulieren zu können.

Viele Lieblingslaufstrecken

Generell ist Luzia aber am liebsten sportlich in der freien Natur unterwegs. Wenn sie in Zell am See ist - "leider viel zu selten" - läuft sie oft in Maishofen oder Saalfelden. In Wien, wo sie auch eine Zeit lang im ersten Bezirk gewohnt hat, hat sie ebenfalls viele Lieblingslaufstrecken: "Die Prater Hauptallee mag ich total gern, daneben gibt es unendlich viele Wege." Da lag es natürlich auf der Hand, dass das Fotoshooting mit den SN im Prater stattfand. Auch mitten in der Innenstadt sei sie früher viel gelaufen. Nach ihrem Umzug von Zell am See nach Wien sei sie total überrascht gewesen, wie grün und vielfältig Wien sei. Dank der Mitgliedschaft in einem Triathlonverein hat sie damals gleich Anschluss gefunden und es haben sich Freundschaften entwickelt. Dass es sie vom beschaulichen Pinzgau in die Großstadt Wien zog, ist eher weniger überraschend. Schon ihr Vater hat, wie sie selbst, an der WU in Wien studiert, ein Cousin zog ebenfalls wegen des Studiums in den Osten. Als ehemalige HAK-Absolventin habe sie eine gewisse BWL-Vorbelastung, deshalb sei es für sie auch klar gewesen, dass sie später einmal beruflich etwas in diese Richtung machen wolle.

Im Moment lässt sich das Studieren zeitlich gut mit dem Laufen vereinbaren. Detail am Rande: Luzia und Luki sind eines der wenigen Paare in Österreich mit Staatsmeistertiteln - und das in zwei Sportarten (Luki früher im Triathlon, Luzia aktuell im Laufen). Und eines ist klar: Es sollen noch einige Staatsmeistertitel im Laufen folgen.

