Instrumentenbau: Aus Liebe zur Musik

Der Musikinstrumentenbau umfasst die Herstellung sowie die Reparatur und Wartung von Musikinstrumenten.

Die Gruppe der Musikinstrumentenerzeuger beinhaltet die Berufsgruppen der Blechblasinstrumentenerzeuger, Harmonikamacher, Holzblasinstrumentenerzeuger, Klavierbauer und -stimmer, Orgelbauer, Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger und Schlaginstrumentenerzeuger. 52 aktive Mitgliedsbetriebe umfasst die Branche in Salzburg. So vielfältig wie die Instrumente selbst sind die Materialien und die handwerklichen Fähigkeiten, die hier zum Einsatz kommen. Der österreichische Musikinstrumentenbau ist ein Kunsthandwerk mit höchstem Anspruch an die Qualität der verwendeten Materialien sowie die Erzeugung der Instrumente.

Jedes Stück ein Meisterstück

So unterschiedlich die Instrumente und deren Herstellung auch sind, das verbindende Element ist die Liebe zur Musik. Der österreichische Musikinstrumentenbau zeichnet sich durch großes handwerkliches Können und Geschick, Liebe zum Detail und hohes berufliches Engagement aus. Die Stückzahlen der produzierten Instrumente sind aufgrund der hochqualitativen Handfertigung gering. Hier ist noch jedes Instrument ein Meisterstück.



SN/robert brown Die Musikinstrumentenerzeuger sorgen mit ihren Produkten für die hohe Qualität innerhalb der Salzburger Musikszene.

Im internationalen Rennen um Verkaufszahlen in einem von fabrikgefertigten asiatischen Produkten dominierten Markt ist es eine Herausforderung, Kunden die Vorzüge handgefertigter Qualitätsprodukte zu vermitteln. Hier liegt die Zukunft nicht im Onlinehandel, eher in der persönlichen Beratung und Betreuung. Klang und Spielgenuss der österreichischen Instrumente sprechen für sich. Dies erlebt man auch nur beim Probespiel im Geschäft eines Musikinstrumentenerzeugers.

Lokale Fachbetriebe enorm wichtig

Gerade auch wenn wir die hohe Qualität der Salzburger Musikszene betrachten, bestätigt das die Wichtigkeit der lokalen Fachbetriebe. Ob ausgezeichnete Blasmusikkapellen oder Volksmusikgruppen, ob Laien oder Profis, alle benötigen fachliche Unterstützung und Beratung. Auch die vielen Musikschulen bis zur Universität Mozarteum vertrauen auf die Qualität der heimischen Betriebe. Wenn nicht die lokalen Musikinstrumentenerzeuger für Bereitstellungen von Spitzeninstrumenten und die Betreuung der Veranstaltungen zur Verfügung stehen würden, wäre das für Festivals oder die Salzburger Festspiele unvorstellbar. Nur dank der Ausbildung kann das Wissen um die Erzeugung der Instrumente an die nächste Generation weitergegeben werden.

