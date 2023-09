In Zeiten des Arbeitskräftemangels bringt karriere.SN Unternehmen und Jobsuchende zusammen. Alles aus einer Hand, lautet die Devise für karriere.SN-Projektleiter Gero Luberichs: ein Vorteil, der die SN von ihren Mitbewerbern abhebt.

Was den Reiz daran ausmacht, einen Familienbetrieb zu führen? Peter Mayer denkt kurz nach. "Ich kann mich einbringen, viel mehr verändern, als das bei einer Hotelkette der Fall wäre - muss aber auch den Kopf hinhalten, wenn einmal eine Entscheidung nicht ganz so klug war." Der 35-Jährige leitet in