Andreas Gfrerer: Sein Kompass ist die Gänsehaut

Einen Ort gestalten, der bei Gästen wie Mitarbeitern Gänsehaut erzeugt. Wie das gelingt, erzählt Blaue-Gans-Chef Andreas Gfrerer am 9. November beim Work Vision Barcamp.

Andreas Gfrerer: „Ich sehe mich nicht als Experten, sondern als Praktiker. Beim Work Vision Barcamp gebe ich weiter, was ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe.”

Was er einst für eine Schwäche hielt, ist in Wahrheit sein wichtigstes Werkzeug. Früher dachte Andreas Gfrerer, es brauche Business Scorecards und straffe Strukturen, damit er die Blaue Gans erfolgreich führen könne. Mit nur 26 Jahren übernahm der Salzburger 1997 das Traditionshaus in der Getreidegasse 41. Doch Gfrerer spürte immer schon, dass Zahlen und Zielformulierungen für ihn nur die halbe Wahrheit waren. Er folgte seinem Gefühl und verwandelte die Blaue Gans schrittweise in ein Arthotel, das nicht nur Reisenden eine Herberge, sondern vor allem der Inspiration ein Zuhause sein sollte. Gfrerer schuf einen Ort des Willkommenseins und der Begegnung - zum einen für seine Gäste, doch in gleichem Maße auch für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. "Heute sind wir immer noch in fast derselben Besetzung wie vor der Pandemie", erzählt Gfrerer ein wenig stolz. Er habe in dieser herausfordernden Zeit erneut seinem Bauchgefühl vertraut: "Kündigungen waren für mich keine Option, ich hatte immer das Gefühl, wir müssen zusammenbleiben, wir gehen da gemeinsam durch."

Die Kunst des Improvisierens

Gerade in der Pandemie musste viel improvisiert werden. Im Rückspiegel sieht Gfrerer dies als Einladung und große Phase des Experimentierens. Bis dahin hatten im Weinarchiv des Hotels zahlreiche kleine, feine Konzerte stattgefunden. Was aber würde passieren, wenn man das gesamte Haus öffnen und miteinbeziehen würde? Als treibende Kraft von Jazz & The City wagte Gfrerer 2021, seinen Schlüssel für einige Tage während des Musikfestivals abzugeben. "Wir haben so getan, als hätte ich das Hotel verspielt. Künstler und Künstlerinnen haben das ganze Haus in Beschlag genommen. Es entstand eine großartige Atmosphäre, wie in einer großen Künstler-WG. Da habe ich einmal mehr gemerkt, was alles möglich ist, wenn man sich öffnet und loslässt."

Um sich für Experimente mit ungewissem Ausgang zu öffnen, braucht es vor allem Grundvertrauen und eine gewisse Zuversicht, dass es miteinander gut gehen wird. Vom Jazz könne man sich da einiges abschauen: "Jeder beherrscht ein Instrument, aber spielerisch fordert man sich gegenseitig zu Höchstleistungen." Gfrerer erinnert sich an ein Konzert im Toihaus, bei dem Jazzmusiker und Jazzmusikerinnen im Dunkeln miteinander spielten. Sie wussten nicht, was, sie wussten nicht, mit wem sie spielen würden. Im Ungewissen ließen sie sich von der Situation leiten. Die Magie des Moments war trotz oder gerade wegen der Dunkelheit auf besondere Weise im Publikum zu spüren.

Sich aufs Unbekannte einzulassen wird als Fähigkeit in unserem Kulturkreis unterschätzt, ist Gfrerer sicher: "Improvisieren wird als Durchwurschteln missverstanden. Das liegt an unserem linearen Denken. Abweichendes wird gleich zur Dysfunktionalität abgestempelt."

Für Führungskräfte heißt das, dass es gerade in unübersichtlichen Märkten und Situationen nicht mehr reiche, klassische Wege zu gehen. "Wir müssen heute ständig die Zukunft neu ausverhandeln, ohne dass das Ziel von vornherein feststeht. Wir sind dauernd gefordert, zu improvisieren." Wer sich darauf einlasse, der brauche Mut zur Lücke. Professionalisieren könne man die Dinge später: "Es ist ein bisschen wie Kochen, nur eben ohne Rezept."

Gastfreundschaft und Resonanz auch für das eigene Team

Der Hotelier ist überzeugt, dass Unternehmen eine Verpflichtung haben, sich positiv in die Lebenswirklichkeit der Beschäftigten einzubringen: "Unternehmenskultur kann ich nicht verordnen, aber ich kann nähren, wovon ich - und die anderen - gern mehr haben möchte."

Gastfreundschaft ist für Gfrerer also eine Haltung, die nicht nur Gästen entgegenzubringen ist, sondern auch dem eigenen Team. "Ich möchte einen Ort erschaffen, der nicht nur rein geschäftlich funktioniert, sondern an dem es für meine Mitarbeitenden Entwicklungschancen gibt, ein Ort mit vielfältigen Resonanzmöglichkeiten. Denn Gastfreundschaft ist vor allem Gemeinschaft."

Spaziergänge mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in denen systematisch-strukturierte Gespräche stattfinden, und eine aktive Feedbackkultur sind ihm dabei wichtig. "Es klingt so inflationär, aber Wertschätzung und ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz sind die Grundzutaten. Und natürlich braucht es vor allem Vertrauen."

In Resonanz zu gehen, mit dem, was im Moment da ist, und mit denen, die vor Ort sind, sei dabei die große Klammer für Gfrerer: "Ich beobachte gern, wie Menschen sich verhalten und was sie für Geschichten einbringen. Wenn ich damit in Resonanz gehe, wird eine Energie spürbar, die uns alle weiterbringt. So ist das mit meinen Mitarbeitenden und auch mit unseren Gästen." Und das sei für Gfrerer die Parallele zur Kunst, denn sie will in Wahrheit nichts anderes: "Wenn ein Musikstück oder ein Bild innerlich nichts mit einem macht, dann hat es seinen Zweck nicht erfüllt. Es geht ums Berühren und Berührtwerden."

Wer berührt ist, dem zieht es nicht selten die Gänsehaut auf. Und das ist das Ziel von Gfrerers Unternehmenskultur, sie will Gänsehautfeeling erzeugen. Wer Gänsehautfeeling auch ins eigene Unternehmen bringen möchte, kann sich von Andreas Gfrerer beim Work Vision Barcamp am 9. November im Alten Mühlhaus in Salzburg inspirieren lassen.

Mehr Informationen:

Work Vision Barcamp, 9. und 10. November 2023

Altes Mühlhaus/Rauchmühle Salzburg

www.workvision-barcamp.at