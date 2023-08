Auch in der Arbeit ist alles eine Frage der Zeit

Der Fortschritt hat dazu geführt, dass Menschen immer weniger Zeit in der Arbeit verbringen müssen. Das richtige Maß der Arbeitszeit bleibt weiter umstritten

Die Frage, wie viel unserer Zeit wir der Arbeit widmen sollen, bewegt die Menschheit schon lange. Schon im frühen 19. Jahrhundert trat der walisische Unternehmer und Sozialreformer Robert Owen dafür ein, die 24 Stunden eines Tages in drei gleiche Abschnitte zu teilen - acht Stunden sollten der Arbeit gewidmet sein, acht Stunden sollten für Freizeit und Erholung zur Verfügung stehen und acht Stunden sollten die Menschen schlafen. Owen war vor allem ein Dorn im Auge, dass Kinder bis zu 13 Stunden schwer arbeiten mussten.

Eine Reaktion auf die Industrialisierung

Der Vorstoß des als "Vater des britischen Sozialismus" bezeichneten Owen war eine Reaktion auf die rapide voranschreitende Industrialisierung. Die brachte mit sich, dass es für viele Menschen erstmals zur Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte kam. Und dass nicht mehr der Einzelne oder das Tageslicht über den Takt der Arbeit bestimmte, sondern Maschinen. Je länger sie liefen, umso besser für deren Besitzer. Das führte zu einem deutlichen Anstieg der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit - von 60 bis 70 Stunden rund um das Jahr 1800 auf 85 bis 90 Stunden zur Mitte des Jahrhunderts. Erst ab dann begann die Arbeitszeit wieder zu sinken. Die Tendenz zum kürzeren Arbeiten und auch der Wunsch danach hält bis heute an.

Die Entwicklung der Arbeitszeitregulierung in Österreich

Es dauerte freilich, bis Owens Utopie Realität wurde, der Kampf für den Achtstundentag war erst Anfang des 20. Jahrhunderts gewonnen. In Österreich wurde er im Jahr 1919 gesetzlich verankert. Damals wurde übrigens auch erstmals die Jahresarbeitszeit geregelt, durch die Einführung von einer Woche Urlaub, der nach einem fünfjährigen Dienstverhältnis auf zwei Wochen im Jahr stieg. Die acht Stunden galten für sechs Tage, es wurde also 48 Stunden in der Woche gearbeitet. Das änderte sich in Österreich erst 1959, da wurde die Wochenarbeitszeit über einen Generalkollektivvertrag der Sozialpartner auf 45 Stunden gesenkt. Was blieb, war die Forderung der Gewerkschaften nach einer 40-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich. Die wurde 1975 Realität, nachdem man sich im Arbeitszeitgesetz von 1969 auf einen Fahrplan geeinigt hatte. Parallel dazu erkämpften die Arbeitnehmervertreter sukzessive mehr Urlaubsanspruch, der 1976 auf vier Wochen stieg, inzwischen bei fünf Wochen liegt, und sich nach 25 Dienstjahren auf sechs Wochen erhöht.

Debatte um Arbeitszeitverkürzung in Österreich

Dass die gesetzliche Arbeitszeit seit beinahe 50 Jahren unverändert bei 40 Stunden liegt, lässt die Gewerkschaften nicht ruhen. Sie fordern beharrlich eine Senkung, ohne sich auf eine Zahl festzulegen. Die SPÖ ist da konkreter, sie will die 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich. In den Kollektivverträgen hat der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten bereits Niederschlag gefunden, in vielen ist die Wochenarbeitszeit mit 38,5 Stunden begrenzt. Experten sehen daher wenig Grund, dass der Gesetzgeber aktiv wird, zumal das von Gewerkschaft und Sozialdemokratie ersehnte Ziel in der Praxis erreicht scheint.

Geschlechterunterschiede, Vollzeit vs. Teilzeit und Überstundenstatistik

Laut Daten von Statistik Austria wurden im Jahr 2022 im Durchschnitt 30 Arbeitsstunden pro Woche geleistet, 33,4 Stunden bei Männern, 26 Stunden bei Frauen. Bei Vollzeitbeschäftigten lag die Wochenarbeitszeit bei 35 Stunden (35,8 Stunden für Männer, 33,6 für Frauen). In Teilzeit wurden 18,2 Stunden gearbeitet. Allerdings wurden 2022 auch 192,5 Millionen Überstunden geleistet, davon entfielen zwei Drittel auf Männer, eines auf Frauen.

Keynes' Vision: Nur 15 Stunden Arbeit pro Woche?

In den 1930er-Jahren sorgte der Ökonom John Maynard Keynes mit seinem Aufsatz über die "wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkel" für Aufsehen. Er stellte die These auf, dass in hundert Jahren 15 Stunden Arbeit pro Woche reichen würden, um die Grundbedürfnisse decken zu können. Davon sind wir zwar weit entfernt - aber es stellt sich die Frage, was Menschen mit der vielen freien Zeit anfangen würden, gingen sie nur drei Stunden am Tag der Erwerbsarbeit nach, von den Folgen für die Volkswirtschaft und den im Bruttoinlandsprodukt gemessenen Wohlstand einmal abgesehen.