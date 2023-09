Ausbildung bei den Casinos Austria: Es geht noch sehr viel mehr

Die Casinos Austria starten eine interne Ausbildung zur Croupière bzw. zum Croupier. Ein sechswöchiger Kurs soll Jobanwärterinnen und Jobanwärter auf das Leben am Spieltisch vorbereiten.

"Rien ne va plus", zu Deutsch: "nichts geht mehr" - gilt nicht, wenn es um die Ausbildungssituation bei den hiesigen Casinos geht. Mittels eines internen Ausbildungsprogrammes werden die Croupièren und Croupiers innerhalb von mehreren Wochen auf die Herausforderungen ihres bevorstehenden Arbeitsalltages vorbereitet. Die nächste Runde der Kurse startet am 2. Oktober 2023 in den Casinos in Bregenz, Salzburg und Wien - bewerben können sich Interessierte noch bis 24. September 2023.

Welche Fähigkeiten braucht es, um Croupière beziehungsweise Croupier zu werden? Und wie schaut die Ausbildung konkret aus?

Thomas Lichtblau, Managing Director der Casinos Austria, stand den "Salzburger Nachrichten" Rede und Antwort.

Wie darf man sich die Ausbildung zur Croupière, zum Croupier bei den Casinos Austria vorstellen - was genau lernt man dabei? Thomas Lichtblau: Es handelt sich dabei um ein internes Ausbildungsprogramm unserer Unternehmensgruppe auf internationalem Topniveau. Man erhält eine fundierte und kostenlose Schulung für alle Spiele, die in unseren zwölf Casinos angeboten werden. Also für diverse Pokervarianten, natürlich Roulette und Blackjack. Insgesamt dauert die Ausbildung sechs Wochen.

Wichtig zu sagen ist auch, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer von Anfang an bei uns angestellt ist. Wir bekommen viel Feedback zu der Ausbildung und dieses ist durchwegs positiv. Die Rückmeldungen vermitteln, dass man in einem coolen und aufgeschlossenen Team arbeitet. In Folge des Kurses stehen außerdem viele weitere Schulungen an, die einen ebenso weiterbringen können.