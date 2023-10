Selbst in der Ära des digitalen Wandels bleibt der persönliche Kontakt in der Geschäftswelt unersetzlich und wird auch in absehbarer Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Erfolgreiches "Networking" kann völlig neue Horizonte und Perspektiven erzeugen und hilfreiche Ratschläge mit sich bringen. Aber wie schafft man es überhaupt, wertvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen?

BILD: SN/RAWPIXEL.COM FREEPIK.COM