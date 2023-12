Der Zeitfresser "Busy Work": Die unsichtbare Gefahr am Arbeitsplatz

Viele von uns werden in der heutigen Arbeitswelt mit einer scheinbar endlosen Liste an Aufgaben konfrontiert. Aber zwischen sinnvollen Projekten und wichtigen Fristen gibt es häufig eine unsichtbare Gefahr: "beschäftigungsorientierte Arbeit", die wenig Wert schafft und häufig mehr Zeit beansprucht, als sie verdient. Dieses Phänomen der Beschäftigung um der Beschäftigungswillen ist so verbreitet, dass es dafür sogar einen eigenen Begriff gibt - "Busy Work".

Die ständige Ausübung von „sinnlosen" Aufgaben am Arbeitsplatz führt oft zu großer Unzufriedenheit, Motivationsverlust und sogar Stress.