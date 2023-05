FH oder Uni: Was passt zu mir?

Manche Studierende sind sich unsicher, ob sie ihr Masterstudium an einer Fachhochschule oder einer Universität absolvieren sollen. Was für das eine und was für das andere spricht.

Nach ihrem Bachelorstudium im Bereich BWL wollte sie ihr Wissen vertiefen - und entschied sich für einen weiterführenden Master in Betriebswirtschaft an der FH Salzburg. "Ich schätze vor allem den persönlichen Umgang der Dozierenden mit Studierenden, die kleinen Arbeitsgruppen und den Praxisbezug der Lehrinhalte", sagt die 25-jährige Lena Stroka. Dadurch erhofft sie sich Hilfe bei der Suche nach einem passenden Beruf für ihren weiteren Lebensweg.

Für Lena Stroka fühlte sich der Weg an eine Fachhochschule richtig an. Für andere Studierende könnte ein Master an einer Universität der passendere Weg sein. Grundsätzlich soll ein Masterstudium die Studierenden bei der Vertiefung von Fachkenntnissen unterstützen.

Das Angebot von FHs und Unis ist sehr breit. Wie unterscheiden sie sich? Und was sind die Vorteile beziehungsweise Nachteile?

Unterschiede gebe es in zweierlei Hinsicht, sagt Martin Weichbold, Vizerektor für Lehre an der Uni Salzburg. "Thematisch ergeben sich diese aus dem jeweiligen inhaltlichen Profil der Einrichtungen - Studien an FHs sind dabei in der Regel spezifischer, jene an Universitäten breiter", sagt er. Was die Curricula betrifft, so seien Studien an FHs stärker strukturiert, die Studierenden seien mehr an vorgegebene Abläufe gebunden.