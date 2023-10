EAP - Employee Assistance: Gesund am Arbeitsplatz

Mentales Wohlbefinden als Erfolgsfaktor. Wie man psychosoziale Beratung im Unternehmen am besten einführt.

Die Arbeitswelt kann mit Stress und Druck verbunden sein, die das psychische Wohlbefinden von Menschen beeinträchtigen. Hier setzt psychosoziale Beratung oder Employee Assistance, kurz EAP, im Unternehmen an. Indem EAP professionelle Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Probleme, Stressoren und Konflikten bietet, trägt es dazu bei, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Und das liegt hoch im Kurs, denn Unternehmen, die solche Dienste bereitstellen, zeigen ihre Fürsorge für die Belegschaft als Ganzes und für jeden Einzelnen als Individuum. Das schafft Vertrauen und zieht zudem neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Denn klar ist: Beschäftigte, die sich umsorgt und verstanden fühlen, sind motivierter und engagierter.

Effektive Psychosoziale Beratung am Arbeitsplatz

Psychosoziale Beratung am Arbeitsplatz kann verschiedene Formen annehmen, von Einzelgesprächen bis hin zu Gruppensitzungen oder Workshops. Sie kann auf Themen wie Stressmanagement, Konfliktlösung, Work-Life-Balance, Resilienz und persönliche Entwicklung abzielen. Auch private und familiäre Themen, die das Wohlbefinden beeinflussen, haben Platz. Beraten lassen können sich alle Beschäftigten, egal ob Führungs-, Fach- oder Bürokraft.

Professionelle Unterstützung für Mitarbeitergesundheit

Unternehmen, die die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden fördern wollen, setzen am besten auf externe Experten. So ist garantiert, dass ausreichend gut ausgebildete Beraterinnen und Berater zur Verfügung stehen, dass die richtigen Maßnahmen angeboten werden und die notwendige Vertraulichkeit garantiert ist. Karin Lehner-Illetschko, Expertin für Customer & User Centricity beim Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung Mavie, begleitet Unternehmen bei der Einführung von Employee-Assistance-Programmen im Betrieb. Sie kennt die Herausforderungen: "Will man es als Unternehmen richtig machen, geht es zunächst darum zu verstehen, welchen positiven Einfluss die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden auf das Unternehmen haben kann, was die Beschäftigten für ihr psychisches Wohlbefinden benötigen und wie man als Organisation im unternehmerischen Kontext wirksam werden kann. Erfahrungsgemäß ist es auch wichtig, mögliche Hürden für die Einführung von EAP zu kennen.

Erfolgsfaktoren in der betrieblichen Gesundheitsförderung

Diese sind in der Regel: Vorrang des Tagesgeschäftes, mangelnde Unterstützung durch Entscheider, keine ausreichenden personellen Ressourcen oder finanziellen Mittel. Und zu wenig Wissen, wie externe Unterstützung aussehen kann bzw. welche Lösungen und Möglichkeiten es gibt."Wesentlich sind auch Kontinuität und Langfristigkeit. Als Unternehmen gilt es am Ball zu bleiben, will man die Früchte der mentalen betrieblichen Gesundheitsförderung ernten. Der Einfluss auf die Employer Brand oder die Fluktuation zeigt sich nicht von heute auf morgen. Dass sich ein Investment in Gesundheit jedoch lohnt, zeigt eine Studie von Gallup: 68 Prozent der Befragten schätzen den Mehrwert von ganzheitlichen Gesundheitsangeboten am Arbeitsplatz. Für 62 Prozent macht eine betriebliche Gesundheitsvorsorge einen Arbeitgeber attraktiver und 59 Prozent gaben an, dass so ihr Commitment für das Unternehmen steigt.

Damit die Einführung von psychosozialer Beratung im Unternehmen gut gelingt, hier sechs Tipps:

Unterstützung durch Führungskräfte und Management

Planen Sie genügend Zeit für die interne Überzeugungsarbeit ein. Geben Sie Führungskräften genug Raum und ausreichend Argumente, um eine fundierte Entscheidung für das Unternehmen zu treffen.

Einbindung wichtiger Stakeholder

Identifizieren Sie die für die Umsetzung wichtigsten Stakeholder in Ihrem Unternehmen. Holen Sie sie frühzeitig an Bord und machen Sie sie zu Partnern. Teilen Sie die Verantwortlichkeit für die Unternehmensgesundheit.

Expertise externer Partner

Gerade im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit ist es besonders wichtig, externe Partner miteinzubeziehen. Diese verfügen über spezielle Ausbildungen und Kenntnisse, die innerhalb des Unternehmens normalerweise nicht vorhanden sind. Nutzen Sie deren Wissen über ganzheitliche und evidenzbasierte Programme.

Evaluierung und Integration

Machen Sie EAP zum Teil der Unternehmensstrategie. Richten Sie die Ziele der psychosozialen Beratung an den Zielen des Unternehmens aus. Evaluieren Sie etwaige bereits bestehende und funktionierende Maßnahmen und führen Sie sie mit neuen zusammen.

Intensive, kontinuierliche Kommunikation

Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Einführung und Umsetzung von EAP. Sie ermöglicht nicht nur eine effektive Zusammenarbeit innerhalb des Projektteams, sie ist auch immens wichtig, um Beschäftigte über das Angebot zu informieren.

Garantie auf höchste Vertraulichkeit

Mentale Gesundheit ist etwas sehr Persönliches. Stellen Sie in der Kommunikation immer wieder sicher, dass Vertraulichkeit höchste Priorität hat. Für EAP gilt: strengste Anonymität, höchste Datensicherheit und größter Schutz der persönlichen Integrität.