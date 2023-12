Herausforderung Kinderbetreuung

Eine Hotelierin mit Salzburger Wurzeln nahm diese Angelegenheit vor 15 Jahren in die eigene Hand.

Kinder haben und dennoch arbeiten? Ob sich das für Eltern vereinbaren lässt, hängt vor allem davon ab, ob es in Wohn- oder Arbeitsplatznähe eine geeignete Betreuungseinrichtung für die Kleinsten gibt - und davon, ob sich die Eltern den Platz auch leisten können. Kindergärten sind in Österreich nämlich Ländersache. Dementsprechend gibt es große Unterschiede - vor allem, was die Kosten betrifft.

In drei Bundesländern haben es Eltern bei der Kinderbetreuung einfacher als im übrigen Österreich

In Wien, dem Burgenland und Kärnten sind Kindergärten ganztägig kostenlos. In Salzburg werden seit April zumindest die Kosten für die Vormittagsbetreuung von Drei- bis Sechsjährigen in öffentlichen Einrichtungen abgedeckt. Gerade Betreuungsplätze für unter Dreijährige sind jedoch Mangelware. Laut Bericht des Bundeskanzleramts wurden in Salzburg zuletzt lediglich 29,4 Prozent der Kinder unter drei Jahren institutionell betreut (Österreich-Schnitt: 32,1%, Wien: 43,1%). Tageseltern bilden für diese Altersgruppe eine wichtige Alternative und Ergänzung. Sie sind in dieser Quote bereits berücksichtigt.

Nikola Reiter stand vor gut 15 Jahren, mit der Geburt ihres ersten Sohnes Maximilian, selbst vor der Frage nach der Kinderbetreuung. Und nahm die Sache kurzerhand in die eigene Hand. Die gebürtige Pongauerin ist in einem kleinen Hotel in Goldegg aufgewachsen, absolvierte die Tourismusschule in Klessheim und war etliche Jahre international und national auf Wanderschaft, bevor sie sich mit ihrem Mann in der Steiermark, an der Grenze zum Südburgenland, niederließ. Dort, in Bad Tatzmannsdorf, führt das Ehepaar seit fast 20 Jahren gemeinsam ein Fünfsternehotel und hat damit auch die Verantwortung für rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Für Mütter ist die Frage nach der Betreuung eine schwierige. Ihnen wird oft - gerade auf dem Land - ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn sie ihr Kind nach einem Jahr abgeben. Falls es denn überhaupt geeignete Betreuungsplätze gibt. Gerade an Wochenenden und in der Ferienzeit sind solche kaum zu finden", sagt Reiter, die inzwischen dreifache Mutter ist. Kurzerhand richtete die Hotelierin für sich selbst und ihre Beschäftigten eine Kinderbetreuung im hoteleigenen Kinderclub ein - von Montag bis Sonntag, von 8 bis 21 Uhr. Denn die Hotellerie verlangt nach flexiblen Arbeitszeiten. Mit dem Angebot kam die Nachfrage. Heute wuseln manchmal bis zu zehn Kinder durch den Club, in den Ferien sogar deutlich mehr, vor allem ganz Kleine ab sechs Monaten, für die es sonst kaum Betreuungsmöglichkeiten in der Region gibt. Und keinesfalls eine derart flexible: "Bei uns in der Steiermark zahlst du 130 Euro für einen Betreuungsplatz. Das ist ein nicht unerheblicher Budgetposten. Trotzdem musst du dein Kind um Punkt 12 Uhr abholen", sagt Reiter.

Flexible Wiedereinstiegsmodelle nach der Babypause

Die Kinderbetreuung ist auch heute noch vor allem Frauensache. So nehmen in acht von zehn Partnerschaften die Väter keine Kinderauszeit, das heißt, bei 83,9 Prozent der Paare ist die Mutter die alleinige Bezieherin des Kinderbetreuungsgelds. Soweit die Zahlen der Arbeiterkammer. Damit müssen sich vor allem Frauen der Herausforderung des Wiedereinstieg nach der Babypause stellen. Auch hier ist die In-House-Betreuung im Hotel Reiters Reserve von Vorteil: Mütter können sehr viel rascher in den Beruf zurückkehren, weil sie sich um ihre Kinder keine Sorgen machen müssen. "Wenn ich mein Kind gut aufgehoben weiß, 200 Meter von mir entfernt im selben Haus, dann entstresst das ungemein", weiß Nikola Reiter aus eigener Erfahrung.

Der Wiedereinstieg ist zudem flexibel gestaltet: Mütter können mit wenigen Stunden zurückkehren, die auf Wunsch jederzeit aufgestockt werden können. "Unsere Mitarbeiterinnen genießen das Arbeiten und den Austausch im Team richtig, denn so schön es ist, Mutter zu sein - 24 Stunden lang nur auf das Kind konzentriert zu sein ist auch nicht so ohne", sagt Reiter und empfiehlt jungen Müttern, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen: "Mit dem Beruf und dem Mental Load, also der Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht und die meist die Frauen trifft, stehen sie unter einer Doppel-, Dreifachbelastung. Ob die Wohnung sauber, das Auto geputzt oder der Kuchen für die Geburtstagsfeier des Kindes selbst gebacken ist, sollte zweitrangig sein. Mütter vergessen oft, auf sich selbst zu schauen. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass sie selbstbewusst für sich selbst einstehen und nicht nur für alle anderen."

Frauen in der Arbeitswelt: Mut zu mehr Mut

Auch wenn es um die Arbeitswelt geht, rät die gebürtige Salzburgerin Frauen zu mehr Selbstbewusstsein: "Frauen sehen das, was sie können, oft als viel zu selbstverständlich an und stapeln tief. Es zeigen ja auch Studien, dass, wenn in einer Stellenausschreibung zehn Punkte verlangt werden und eine mögliche Bewerberin nur acht erfüllt, sie sich in den seltensten Fällen bewerben würde. Männer trauen sich da oftmals mehr zu und bewerben sich dennoch. Frauen dürfen Selbstzweifel und den eigenen Perfektionismus auch einmal über Bord werfen und sich mehr zutrauen."

In der Mitarbeiterführung setzt Reiter stark auf Selbstermächtigung: "Wenn ich dem Koch sagen muss, wie er die Suppe kochen soll, hab ich verloren. Jeder muss in seinem Bereich sehr gut sein. Kreativität hat bei uns einen großen Stellenwert, jeder darf sich einbringen. Mein Mann und ich geben Impulse in die Hand und sorgen dafür, dass wir als Team das Ziel und die Richtung nicht aus dem Auge verlieren."